Video/ Saarbrucken Leverkusen (0-3): highlights e gol. Aspirine in finale di Coppa!

Termina alle semifinali della Coppa di Germania il sogno del Saarbrucken: la formazione del quarto campionato tedesco infatti interrompe il suo cammino nel tabellone di coppa di fronte al Leverkusen che ieri sera ha trionfato con il netto risultato di 3-0 e dunque strappa il primo pass per la finale della DFB Pokal. Esaminando il video di Saarbrucken Leverkusen, con i gol e le azioni salienti del match vediamo bene che per le aspirine è stato subito tutto molto facile: fin dal fischio d’inizio è infatti emersa la grande differenza di categoria. E non poteva essere altrimenti visto che Bosz è sceso in campo ieri con una formazione in gran parte da titolare, la quale ci ha messo davvero poco a mettere un scacco gli avversari. Già entro i primi 20 minuti di gioco infatti il Bayer conduceva con il risultato di 2-0: all’11’ è arrivato il gol di Diaby, mentre al 19’ è andato a segno Alario, entrambi perfettamente innescati da Demirbay. Due reti che sono state sufficienti per mettere alle corde il Saarbrucken, che ha subito moltissimo la mancanza del sostegno del pubblico. Nella ripresa il copione non è cambiato: il Leverkusen ha dominato pallone e campo, togliendosi lo sfizio di segnare anche il tris, con gol di Bellarabi al 58′, sempre su assist di Dermibay, ieri particolarmente ispirato. Nulla da fare dunque per i padroni di casa che non sono mai riusciti a mettere in difficoltà gli avversari. Al triplice fischio finale ecco dunque la festa delle aspirine, che dunque dovranno ora sedersi ed attendere di conoscere il proprio avversario per la finale della Coppa di Germania, tra Bayern ed Eintracht, in campo questa sera.

IL TABELLINO

SAARBRUCKEN-BAYER LEVERKUSEN 0-3 (PT 0-2)

GOL: 11’ Diaby, 19’ Alario, 58’ Bellarabi

SAARBRUCKEN (4-5-1): Batz; Barylla, Schorch (dall’87’ Bulic), Uaferro, Müller (dal 68’ Mendler); Zellner, Perdedaj (dal 68’ Breitenbach), Zeitz, Golley, Janicke (dal 46’ Froese); Jacob (dal 78’ Eisele). All. Kwasniok

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Weiser, Tapsoba (dal 46’ Tah), Bender (dal 62’ Dragovic), Wendell; Aranguiz (dal 70’ Palacios), Demirbay, Wirtz (dal 46’ Bellarabi); Paulinho, Diaby (dal 62’ Volland), Alario. All. Bosz

ARBITRO: G. Winkmann

STADIO: Hermann-Neuberger-Stadion di Völklingen

AMMONITI: Tapsoba (L)

