Video/ Salernitana Cagliari (2-2) gol e highlights: Dia riacciuffa i casteddu (Serie A, 22 ottobre 2023)

Salernitana e Cagliari, ancora a secco di vittorie in questo campionato, si affrontano all’Arechi in quello che si preannuncia uno scontro diretto in piena regola. Alla vigilia del match infatti le due squadre occupano gli ultimi posti, c’è grande attesa per l’esordio in panchina di Pippo Inzaghi che prende il posto di Paulo Sousa, silurato dopo aver ottenuto appena tre punti nelle prime otto giornate. Fiducia a tempo per Ranieri che si gioca la panchina e avrebbe quindi bisogno di un successo per avere la certezza di rimanere alla guida tecnica dei casteddu. Nel primo tempo giocano meglio i padroni di casa che creano diversi pericoli dalle parti di Scuffet – che nelle gerarchie sembra aver ormai scavalcato Radunović – con il solito Jovane Cabral che non si tira mai indietro ma la porta fatica proprio a inquadrarla. Dalla parte opposta del campo ci pensano Luvumbo e Prati a scaldare i guantoni di Costil, preferito a Ochoa. Ebbene sì, da queste parti è impossibile resistere al fascino dei portieri stagionati…

La partita esplode a dieci minuti dal novantesimo quando il pressing di Zappa su Martegani si rivela efficace, il numero 7 perde palla regalandola a Jankto che confeziona l’assist decisivo per l’attaccante angolano che segna così il suo terzo gol in Serie A. La reazione della Salernitana non si fa attendere, Dia sfrutta nel migliore dei modi il buco di Obert per pareggiare i conti e interrompere un digiuno che perdurava da quasi due mesi. Nemmeno il tempo di risistemarsi a centrocampo e il Cagliari torna a condurre con il colpo di testa vincente di Viola che sovrasta Maggiore e zittisce l’Arechi. Sembra fatta per i casteddu ma in pieno pericolo lo stesso Viola la combina grossa toccando il pallone con la mano nel tentativo di contrastare Łęgowski all’interno dell’area di rigore. Dopo un lungo on-field review l’arbitro Chiffi indica il dischetto e dagli undici metri l’attaccante senegalese non sbaglia e fa doppietta fissando il risultato sul 2-2. Un punto che aiuta a smuovere un po’ le acque ma non rivoluziona la classifica…

VIDEO SALERNITANA CAGLIARI 2-2, IL TABELLINO

SALERNITANA-CAGLIARI 2-2 (0-0)

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio (83′ Ikwuemesi), Gyömbér, Bradarić; Coulibaly (76′ Łęgowski), Maggiore, Kastanos (55′ Martegani); Candreva (76′ Tchaouna), Jovane Cabral (56′ Trivante Stewart); Dia. ALl. Filippo Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nández (46′ Zappa), Goldaniga, Dossena (74′ Obert), Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu (46′ Viola); Oristanio (64′ Jankto), Luvumbo (84′ Shomurodov). All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sez. di Padova).

AMMONITI: 52′ Kastanos (S), 71′ Prati (C), 79′ Martegani (S), 80′ Zappa (C), 89′ Deiola (C), 90’+5′ Makoumbou (C), 90’+11′ Gyömbér (S).

RECUPERO: 1′ pt, 10′ st.

MARCATORI: 79′ Luvumbo (C), 86′ e 90’+5′ rig. Dia (S), 88′ Viola (C).

