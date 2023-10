DIRETTA/ Salernitana Cagliari video streaming tv: meglio i sardi nei precedenti (Serie A, 21 ottobre 2023)

DIRETTA SALERNITANA CAGLIARI: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Salernitana Cagliari parliamo di una partita delicatissima, che in Serie A si era giocata nel 2021-2022: era finita con un doppio 1-1, per trovare gli altri incroci bisogna necessariamente andare in Serie B e scoprire che nelle ultime dieci, in termini generali, il Cagliari ha ottenuto cinque vittorie a fronte dei due successi della Salernitana. L’ultima affermazione interna della Salernitana è avvenuta con un pirotecnico 3-2 nel gennaio 2004: una straordinaria rimonta dopo i gol di Gianfranco Zola e David Suazo, firme d’autore per i sardi, a segno Raffaele Longo e Giorgio Di Vicino (doppietta) per la squadra di Stefano Pioli, che a un quarto d’ora dal termine era anche andata in superiorità numerica (espulso François Modesto).

Per trovare invece l’ultima vittoria esterna del Cagliari dobbiamo andare alla stagione seguente: dicembre 2015, 2-0 firmato Niccolò Giannetti e Andrés Tello e partita finita incredibilmente in 10 contro 9. Da segnalare poi che Salernitana Cagliari si è giocata in Serie A anche nel 1998-1999: doppio 3-1 isolano, all’Arechi il vantaggio era andato agli amaranto con Emilio Belmonte ma poi il Cagliari, che era allenato da Giampiero Ventura, aveva replicato con Fabio Macellari e la doppietta di Roberto Muzzi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SALERNITANA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Salernitana e Cagliari? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 9^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Salernitana Cagliari in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SALERINTANA CAGLIARI: LA PRIMA DI INZAGHI IN AMARANTO

Salernitana Cagliari, in diretta domenica 22 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. La Salernitana è partita nella nuova stagione con l’obiettivo consueto di garantirsi la salvezza, obiettivo che ha caratterizzato le ultime due stagioni. Tuttavia, il rendimento della squadra è stato deludente, come evidenziato dalla sua posizione al penultimo posto in classifica, con soli 3 punti ottenuti da altrettanti pareggi. Questa situazione ha portato la società a prendere una decisione drastica, cambiando l’allenatore e affidando la squadra a Pippo Inzaghi, che ha preso il posto di Paulo Sousa. Nell’ultimo turno di campionato, la Salernitana ha subito una sconfitta per 3-0 in casa del Monza.

Il Cagliari, d’altra parte, è riuscito a ottenere la promozione alla fine della scorsa stagione, vincendo i playoff nella partita decisiva contro il Bari. Il tecnico Claudio Ranieri è stato confermato alla guida della squadra per affrontare questa nuova avventura in Serie A. Nonostante l’entusiasmo per il ritorno nella massima serie, l’inizio di stagione è stato difficile, con soli due punti ottenuti in otto partite e il Cagliari è attualmente all’ultimo posto in classifica, con un ritardo di tre punti dalla squadra al quart’ultimo posto. Nell’ultimo turno di campionato, il Cagliari ha subito una sconfitta per 4-1 in casa contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ochoa; Mazzocchi, Lovato, Gyomber, Bradaric; Martegani, Legowski, Bohinen; Candreva, Dia, Jovane Cabral. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nández, Prati, Makoumbou, Augello; Petagna, Luvumbo.

SALERNITANA CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Cagliari, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l'eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











