Video/ Salernitana Delfino Curi Pescara (3-0) gol e highlights: assente Dia, tris granata (19 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA DELFINO CURI PESCARA: BUONA PRESTAZIONE!

Video Salernitana Delfino Curi Pescara che regala un primo tempo senza troppi acuti. La squadra del tecnico portoghese Paulo Sousa si porta in vantaggio grazie alla rete di Boultam e poco dopo firma il raddoppio con Pasquale Mazzocchi. Salernitana che va vicina anche al tris con le conclusioni da fuori tentate dal francese Sambia e poco dopo da una giocata solitario di Iervolino. Nel primo tempo non succede altro, da segnalare la sostituzione al minuto 30 del tecnico portoghese che schiera in campo il rientrante dalla nazionale giovanile Lorenzo Pirola, al centro della difesa.

Duplice fischio e formazioni che vanno a dissetarsi negli spogliatoi per il secondo tempo. Secondo tempo della sfida che vede di fronte Salernitana e Delfino Curi Pescara, con i granata che si portano subito in vantaggio anche in questo secondo tempo totalizzando il terzo goal della sfida. Ad andare a segno è il giocatore cipriota ex Juventus Kastanos, ben servito da Coulibaly. Nella seconda frazione succede poco, tre giocatori più attivi troviamo sicuramente Antonio Candreva che cerca la conclusione da fuori senza però trovare fortuna. Gioia del gol anche per Bradaric che, ben servito da Candreva, batte il portiere ma solamente per alcuni istanti perchè il guardalinee annulla per fuorigioco.

VIDEO SALERNITANA DELFINO CURI PESCARA: IL TABELLINO

SALERNITANA (ITA): Fiorillo V. (Portiere), Boultam R., Coulibaly L., Fazio F., Iervolino A., Maggiore G., Mazzocchi P., Motoc A., Sambia J., Sfait A., Valencia D.. A disposizione: Allocca P. (Portiere), Bonazzoli F., Bradaric D., Bronn D., Candreva A., Daniliuc F., De Matteis J. (Portiere), Di Giorgio A., Gyomber N., Kastanos G., Mantovani V., Pirola L., Sepe L. (Portiere) DELFINO CURI PESCARA (ITA): Calore T. (Portiere), Bocchio G., Cancelli M., Greco G., Lupo D., Martella A., Olivi A., Paolilli M., Rossi F., Salvatore S., Scotti P.. A disposizione: Video/ Cremonese Salernitana (2-0) gol e highlights: reti di Buonaiuto e Tsadjout! (3 giugno 2023) Reti: al 14′ pt Boultam R. (Salernitana (Ita)) , al 26′ pt Mazzocchi P. (Salernitana (Ita)) , al 2′ st Kastanos G. (Salernitana (Ita)) . VIDEO SALERNITANA DELFINO CURI PESCARA: GOL E HIGHLIGHTS

