Video/ Salernitana Empoli (risultato 2-2) gol e highlights: show all’Arechi (Serie A)

VIDEO SALERNITANA EMPOLI (2-2): GRANDE SPETTACOLO!

Video Salernitana Empoli 2-2: gol e spettacolo nel pari tra Salernitana ed Empoli allo stadio Arechi. Sono di Dià e Grassi le prime incursioni della partita, quindi Gyomber deve chiudere su Lammers che ha tentato il traversone basso in area. Al 14′ prima vera chance della partita per l’Empoli, con Sepe che dice no con un gran riflesso a Lammers. Al 16′ risponde la Salernitana con Candreva che gira al volo un cross di Mazzocchi ma il pallone sorvola la traversa. Al 31′ grande azione manovrata dell’Empoli, Parisi apre per Henderson che piazza un cross perfetto per la testa di Satriano che porta in vantaggio la formazione toscana. Al 37′ Salernitana vicinissima al pareggio con una conclusione sotto misura di Vilhena che viene deviata fuori da Grassi, il pari granata si concretizza comunque al 39′ con Mazzocchi che fa tutto da solo, travolgendo Haas e infilando Vicario in uscita. Ammoniti proprio Mazzocchi nell’esultanza e poi Coulibaly per un duro fallo su Henderson.

Nella ripresa finisce subito di poco alto al 2′ un tentativo di Mazzocchi. Risponde l’Empoli con Pjaca che scalda i guantoni di Sepe. Viene ammonito Satriano per una trattenuta su Coulibaly, quindi all’11’ doppio cambio per la Salernitana: dentro Piatek per Bonazzoli e Daniliuc per Gyomber. Nell’Empoli dentro Akpa Akpro per Pjaca e Bandinelli per Haas. E’ però la Salernitana a ribaltare la situazione al b tiro cross di Vilhena e in area sbuca Dia che di coscia mette fuori causa Vicario. Terzo gol stagionale per il senegalese, Zanetti al 21′ opera un’altra sostituzione nell’Empoli inserendo Bajrami al posto di Henderson. Al 36′ della ripresa è Lammers a firmare il gol del definitivo 2-2, con una gran conclusione mancina dal limite dell’area che mette fuori causa Sepe, complice anche una deviazione di Fazio. Vengono ammoniti Daniliuc e Akpa Akpro nel finale, l’ultimo pallone in contropiede ce l’ha l’Empoli ma la frustata di Lammers si perde di poco sul fondo.

VIDEO SALERNITANA EMPOLI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al di là del pareggio, Davide Nicola è soddisfatto del gioco della Salernitana: “Due punti persi o un punto guadagnato? Per me sono tutti punti guadagnati. Questa è la terza partita in una settimana, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla e credo che i ragazzi l’abbiano preparata anche bene. Nei primi venti minuti non abbiamo avuto il timing giusto nell’uscita in pressione ed eravamo lenti. Nel secondo tempo, invece, abbiamo avuto una straordinaria velocità di palleggio. Peccato per il secondo gol nel nostro momento migliore, ma fa parte del gioco. Potevamo fare il 3-1, abbiamo preso la ripartenza finale per andare a cercare il 3-2. Sono contento per il gioco e per come si stanno integrando i nuovi arrivati. Finalmente è finito il mercato e siamo tutti contenti della rosa a disposizione. Credo che i ragazzi abbiano dimostrato il coraggio per andare a vincere questa partita contro una squadra con i suoi meriti ma che nel secondo tempo è andata in difficoltà per il nostro modo di giocare“.

Per Paolo Zanetti l’Empoli ha ampiamente meritato il pari: “Ho visto la Salernitana dal vivo e confermo tutto quello che ho detto ieri in conferenza stampa, nessuna squadra che lotta per non retrocedere spende 40 milioni di euro. Nicola si è girato e ha trovato in panchina un campione come Piatek. Non dovete assolutamente sottovalutare il fattore Arechi, è uno stadio che garantisce una spinta incredibile e che oggi ha creato una straordinaria atmosfera. Anche per questo sono molto contento dei primi 25 minuti, abbiamo avuto il pallino del gioco in mano ed ero convinto che avremmo anche potuto vincerla. Peccato, soprattutto perché abbiamo subito una rete su palla inattiva perché non ci siamo posizionati velocemente. I cambi tattici di Nicola? E’ stato bravo, non avesse preso le contromisure necessarie forse sarebbe finita male per la Salernitana. Anche gli allenatori incidono, le due squadre hanno meritato di portare a casa punti e perdere sarebbe stato ingiusto e pesante“.

