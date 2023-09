Video/ Salernitana Frosinone (1-1) gol e highlights: Jovane Cabral salva i granata (22 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA FROSINONE, LA PARTITA

All’Arechi la sfida tra Salernitana e Frosinone termina in parità grazie alle reti siglate da Romagnoli e Jovane Cabral. Queste le azioni più significative del match. Prova ad inserirsi Soulé, lo chiude Bradaric. Primo tiro di Candreva, la sfera termina direttamente in fallo laterale. Traversa di Cabral! Da posizione angolata bel tiro che incoccia la traversa! Salernitana sfortunata nell’occasione. La sblocca il Frosinone! Su angolo cross di Marchizza con Romagnoli che di testa non lascia scampo a Ochoa. Candreva in mezzo, Turati blocca senza problemi. Frosinone che trova il raddoppio in contropiede, la rete viene invalidata a Caso. Cheddira ad un passo dal raddoppio! Ancora da angolo colpo di testa a botta sicura del centravanti, ottima la risposta di Ochoa. Ci prova anche Soulé, palla fuori. Caso protesta e viene ammonito. Giallo anche Okoli. Ci prova Candeva, Marchizza lo chiude. Cheddira cade in area di rigore, il direttore di gara non fischia il penalty. Ci prova Candreva, ottima la chiusura di Romagnoli. La prima frazione termina con il Frosinone avanti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA FROSINONE, IL SECONDO TEMPO

Mazzocchi trattiene Marchizza e si prende il giallo. Ci prova Mazzitelli che non trova la porta, continua a fare la partita il Frosinone. Candreva calcia da posizione defilata, ottima la risposta di Turati che mette in angolo. Cabral! La riprende la Salernitana! Candreva crossa da angolo, Cabral controlla e poi calcia non lasciando scampo a Turati! Candreva si mette in proprio e calcia, tiro fuori di pochissimo. Salernitana rinfrancata dal pareggio cerca il sorpasso. Tiro a botta sicura di Maggiore, Turati compie una strepitosa parata. Il tiro era stato deviato. Ikwuemesi controlla e calcia, Turati risponde presente. Giallo per Lovato dopo un fallo. Cinque minuti alla fine del match, continua ad attaccare la Salernitana a caccia del vantaggio. Garritano ci prova su punizione ma non centra la porta. Baez per Cuni in area, Ochoa esce con i tempi giusti. Cinque i minuti di recupero. Termina il match, alla rete di Romagnoli risponde Jovane Cabral.

IL TABELLINO DI SALERNITANA FROSINONE

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (40′ st Daniliuc), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (22′ st Ikwuemesi), Martegani (40′ st Legowski), Maggiore (33′ st Bohinen), Bradaric; Candreva, Kastanos; Cabral (40′ st Botheim). In panchina: Costil, Fiorillo, Fazio, Bronn, Sambia, Sfait, Tchaouna. Allenatore: Sousa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (17′ st Garritano), Barrenechea (47′ st Bourabia), Mazzitelli; Soule (32′ st Kvernadze), Cheddira (32′ st Cuni), Caso (17′ st Baez). In panchina: Frattali, Cerofolini, Monterisi, Lusuardi, Lulic, Reinier, A. Ibrahimovic, Garritano, Kaio Jorge. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì (assistenti: Bottegoni-Politi. IV Uomo: Dionisi. Var: Mazzoleni. Avar: Di Vuolo).

RETE: 11′ pt Romagnoli (F), 7′ st Cabral (S).

NOTE – Ammonito: Caso (F), Okoli (F), Mazzocchi (S), Lovato (S). Recupero: 5′ pt, 5′ st.

