Video/ Salernitana Juve Stabia (2-1): highlights e gol, decide Gondo! (Serie B)

Il video di Salernitana Juve Stabia ci racconta una partita davvero clamorosa, vinta infine 2-1 dagli uomini di Ventura. I padroni di casa rimangono in dieci dopo appena cinque minuti per il cartellino rosso alzato sopra la testa di Aya. Ventura si prende del tempo per decidere cosa fare e intanto dall’altra parte Caserta perde per infortunio Cissè, siamo solo al settimo minuto. In campo entra Karo per Jallow e quest’ultimo si fa espellere dalla panchina. Arriva al minuto 23 il vantaggio dei padroni di casa con Akpa Akpro che sfrutta una palla straordinaria messa nello spazio da Kiyine. A venti minuti dalla fine arriva il gol di Forte che pareggia per gli ospiti e sembra aprire la strada verso il ribaltamento di fronte. Al minuto 81 però segna Gondo e i padroni di casa così vincono, portandosi a casa tre punti.

LE DICHIARAZIONI

Cedric Gondo ha deciso Salernitana Juve Stabia con un gol al minuto 81. Alla fine del match ha parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo dimostrato di non mollare fino alla fine nonostante fossimo con un uomo in meno. Abbiamo dimostrato che ci siamo e dobbiamo continuare così. Quando Ventura ha tolto Jallow ho pensato che c’era da pedalare e questo mi ha dato grande carica. Il sacrificio lo fanno tutti in gara, non solo io. Siamo stati bravi ad essere sul pezzo. Io? Ho avuto continuità e provo a dare il cento per cento. Poi se viene il gol è sempre meglio, però la prima cosa è la squadra”.

IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Curcio; Kiyine; Gondo, Jallow (12′ st Karo). A disp. Vannucchi, Russo, Billong, Lopez, Cerci, Capezzi, Djuric, Giannetti, Cicerelli, Maistro, Heurtaux. Allenatore: Ventura

JUVE STABIA (3-4-3): Provedel; Vitiello, Troest, Allievi; Elia, Calvano, Calò, Mallamo; Canotto, Forte, Cissé (6′ pt Di Mariano). In panchina: D. Russo, Ricci, Melara, Rossi, Bifulco, Izco, Addae, Mastalli, Fazio, Mezavilla, Tonucci. Allenatore: Caserta

ARBITRO: Fourneau di Roma

RETI: 23′ pt Akpa Akpro (S), 69′ Forte (JS), 81′ Gondo (S)

Espulso 4′ pt Aya (S), 12′ pt Jallow (S) dalla panchina.

Ammoniti: Gondo (S), Di Mariano (J), Mallamo (J).

CLICCA QUI PER IL VIDEO SALERNITANA JUVE STABIA



© RIPRODUZIONE RISERVATA