Video/ Salernitana Lazio (0-2) gol e highlights: super Immobile, doppietta all’Arechi

VIDEO SALERNITANA LAZIO 0-2

Allo Stadio Arechi la Lazio supera in trasferta la Salernitana per 2 a 0. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati da mister Paulo Sousa a tentare di rendersi subito pericolosi affacciandosi in avanti già al 7′ con il tiro di Piatek bloccato da Provedel. I minuti scorrono sul cronometro ed i campani si rivedono in avanti con l’ex Candreva sparando largo al 14′. Gli ospiti allenati dal tecnico Sarri replicano al 23′ con Felipe Anderson ed al 34′ con Pedro prima di rischiare qualcosa ancora su Candreva al 40′. Nel secondo tempo i laziali ripartono forte e costringono Sepe alla parata sulla conclusione di Pedro al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa il capitano Immobile a mettere a segno la rete del vantaggio per i suoi al 60′ con l’aiuto di Marusic e completa poi anche la doppietta personale al 69′ trasformando il calcio di rigore fischiato per il fallo di Sepe commesso nei suoi confronti, culmine del video Salernitana Lazio.

Al 90′ c’è spazio anche per l’errore dal dischetto di Luis Alberto, il cui penalty concesso per fallo di Bronn su Cancellieri con tanto di espulsione per proteste è stato respinto da Sepe. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Rosario Abisso, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Pirola, Valencia, Bronn con conseguente espulsione per proteste e Daniliuc da un lato, Vecino dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono alla Lazio di salire a quota 42 nella classifica della Serie A mentre la Salernitana non si muove, rimanendo ferma a 21 punti.

VIDEO SALERNITANA LAZIO: IL TABELLINO

Salernitana-Lazio 0 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 60′, 69′ RIG. Immobile(L).

Assist: 60′ Marusic(L).

SALERNITANA (3-4-2-1) – Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Bonazzoli, Vilhena; Piatek. A disp.: Ochoa, Fiorillo, Sambia, Bohinen, Botheim, Valencia, Kastanos, Gyomber, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato.All.: Paulo Sousa. LAZIO (4-3-3) – Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Fares, Pellegrini, Gila, Marcos Antonio, Basic, Milinkovic, Cancellieri, Romero. All.: Maurizio Sarri.

Arbitro: Rosario Abisso (sezione di Palermo).

Ammoniti: 44′ Vecino(L); 55′ Pirola(S); 83′ Valencia(S); 89′ Bronn(S); 90’+2′ Daniliuc(S).

Espulsi: 89′ Bronn(S).

