Video/ Salernitana Lecce (0-1) gol e highlights: autorete di Gyomber! (Serie A, 16 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA LECCE: LA SINTESI

Allo Stadio Arechi il Lecce supera in trasferta la Salernitana per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Liverani partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva verso il 9′ con una conclusione imprecisa da distanza ravvicinata provata da Tchaouna su un rimpallo favorevole.

I minuti scorrono sul cronometro ed i campani insistono sollecitando il portiere avversario Falcone con una conclusione insidiosa di Pirola al 14′ ma gli ospiti allenati da mister Gotti riescono invece a passare in vantaggio intorno al 17′ grazie all’autorete messa a segno da Gyomber e propiziata da Krstovic. Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza con Tchaouna che calcia alto al 47′ e dall’altro lato Almqvist fa altrettanto al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i granata non battono Falcone tra i pali nè con Simy al 74′ nè con Gomis al 75′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Maresca, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Coulibaly, Maggiore, Pirola e Zanoli da un lato, Ramadani e Piccoli dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche in questo ventinovesimo turno di campionato permette al Lecce di salire a quota 28 nella classifica della Serie A mentre la Salernitana non si muove, rimanendo ferma a 14 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA LECCE: IL TABELLINO

Salernitana-Lecce 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 17′ AUTO Gyomber(L).

Assist: 17′ Krstovic(L).

SALERNITANA (4-3-2-1) – Costil; Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric; Basic, Maggiore, Coulibaly; Candreva, Tchaouna; Weissman. A disp.: Ochoa, Allocca, Pasalidis, Boateng, Sambia, Martegani, Simy, Gomis, Fazio, Ikwuemesi, Pellegrino, Sfait, Vignato, Zanoli, Legowski. All.: Liverani.

LECCE (4-4-2) – Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Oudin; Piccoli, Krstovic. A disp.: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Pierotti, Touba. All.: Gotti.

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli).

Ammoniti: 30′ Coulibaly(s); 45′ Maggiore(S); 49′ Ramadani(L); 54′ Piccoli(L); 73′ Pirola(S); 82′ Zanoli(S).

