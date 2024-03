Diretta/ Salernitana Lecce, streaming video tv: esordio di Gotti nei giallorossi (Serie A, 16 marzo 2024)

DIRETTA SALERNITANA LECCE, SFIDA SALVEZZA

La diretta Salernitana Lecce, in programma sabato 16 marzo 2024 alle ore 18:00, racconta della 29esima giornata di Serie A. I campani non vincono ormai da troppo tempo, con una salvezza che ormai sembra irraggiungibili. L’ultimo successo è stato del 30 dicembre col Lecce dunque la Salernitana non ha mai vinto nel 2024.

DIRETTA/ Lecce Fiorentina Primavera risultato live, streaming video tv: gara non scontata! (16 marzo 2024)

Il Lecce aveva inziato bene febbraio con un rocambolesco 3-2 con la Fiorentina frutto di due reti sul finale di gara di Piccoli e Dorgu. Una gioia immensa che però rimane l’unica dall’epoca. Da quel match, sconfitte contro Bologna, Torino, Inter e Lecce senza segnare e un pareggio per 1-1 a Frosinone.

SALERNITANA LECCE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Salernitana Lecce sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Luca Gotti nuovo allenatore del Lecce/ Ufficiale: rinnovo in caso di salvezza (oggi 13 marzo 2024)

Anche la diretta streaming Salernitana Lecce sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

SALERNITANA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Salernitana Lecce vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. Tra i pali Ochoa, difesa a quattro con Zanoli, Fazio, Pirola e Bradaric. Nella zona nevralgica del campo ecco Coulibaly, Maggiore e Basic con Candreva dietro a Tchaouna e Weissman.

Chi è nuovo allenatore Lecce? Esonerato D'Aversa dopo Testata a Henry/ Semplici in pole (11 marzo 2024)

Il Lecce si schiera con il 4-3-3. In porta Falcone, pacchetto arretrato composto da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. A centrocampo ci saranno titolari Rafia, Ramadani e Blin mentre il tridente offensivo vedrà Almqvist, Piccoli e infine Sansone.

SALERNITANA LECCE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Salernitana Lecce danno favorita la squadra ospite a 2.50. Secondo bet365, l’1 è dato a 2.90 mentre la X a 3.20.

Diciamo che l’Over 2.5 non è tanto probabile poiché è offerto a 2.10 contro l’1.70 dell’Under. Infine, Gol a a 1.91 così come il No Gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA