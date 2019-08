Video/ Salernitana Pescara (3-1): gol e highlights, Jallow sugli scudi (Serie B)

Bella e concreta (anche se solo nel finale) la nuova Salernitana di Ventura cala il tris contro un Pescara troppo rinunciatario: il video di Salernitana Pescara 3-1 ci racconta una partita interessante. Avvio molto brillante da parte dei padroni di casa, al 9′ la prima grande occasione del match è per Akpa-Akpro che colpisce la traversa con un colpo di testa. Al quarto d’ora Fiorillo deve respingere coi pugni un tentativo dello stesso Akpa-Akpro, mentre al 18′ il portiere pescarese si ripete dicendo di no di pede a uno scatenato Kiyne, che con le sue accelerazioni tiene vivo il gioco offensivo della Salernitana. Granata a tratti padroni del gioco: a metà secondo tempo il Pescara riesce a rallentare un po’ il ritmo ma al 36′ deve capitolare, con Jallow che colpisce di testa sfruttando un cross ben calibrato da Jarozinski. Appena prima dell’intervallo, Salernitana vicinissima al raddoppio con una traversa colpita da Firenze su calcio di punizione.

VIDEO SALERNITANA PESCARA: IL SECONDO TEMPO

Non cambia il copione nella ripresa, ma al 9′ al primo vero affondo il Pescara pareggia: Memushaj calibra il cross per la testa di Campagnaro che non sbaglia e realizza l’1-1. Doccia gelata per la squadra di Ventura che al 17′ fallisce una grande occasione per il pari, con Giannetti che tutto solo tira tra le braccia di Fiorillo. Il match sembra stregato per i campani che nell’ultimo quarto d’ora riescono però a sfondare. Al 33′ Jallow realizza la personale doppietta ribadendo in rete una corta respinta di Fiorillo su conclusione di Maistro. Quindi al 37′ chiude i conti proprio Giannetti, che pennella una grande conclusione dalla distanza riscattandosi del precedente errore. E’ un uno-due al quale il Pescara non sa reagire, la Salernitana chiude meritatamente sul 3-1 a suo favore l’esordio stagionale in Serie B.

VIDEO SALERNITANA PESCARA, HIGHLIGHTS E GOL



