DIRETTA SALERNITANA PICERNO/ Video streaming tv: è una partita del tutto inedita (23 luglio 2023)

DIRETTA SALERNITANA PICERNO: I TESTA A TESTA

La diretta di Salernitana Picerno non ha precedenti ufficiali: le due squadre non si sono mai incrociate in campionato o Coppa Italia, ma comunque possiamo ricordare, partendo da questo dato, che non troppo tempo fa la Salernitana ha onorato a lungo il campionato di terza divisione e l’ultima volta in cui lo ha giocato risale alla stagione 2014-2015. Il torneo era ancora conosciuto come Lega Pro; sulla panchina della Salernitana sedeva Leonardo Menichini, e il girone C era stato uno spettacolo nella sua lotta alla promozione.

La Salernitana aveva avuto la meglio, per 4 punti, sul Benevento; aveva lasciato Matera e Juve Stabia a -10 ma poi in classifica erano arrivate Casertana, Lecce, Foggia e Catanzaro. Insomma: un girone fantastico, presenti anche Cosenza e Reggina, i campani avevano beneficiato dei 16 gol di Caetano Calil e altri nomi nei primi posti della classifica marcatori di quell’anno corrispondevano a Salvatore Caturano, Umberto Eusepi, Pietro Iemmello, Davide Moscardelli, Samuel Di Carmine. Non solo, l’allenatore del Foggia vincitore della Coppa Italia Lega Pro era Roberto De Zerbi: niente male davvero come contesto… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SALERNITANA PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida tra Salernitana Picerno, stando a quanto è stato reso noto, non è disponibile da nessuna parte. Inoltre, lo stesso discorso vale per la diretta streaming. Dunque al momento sembrerebbe che la sfida tra la squadra di Serie A e quella di Serie C non sia visibile da nessuna parte, ma si resta fiduciosi in attesa di novità.

L’unico modo ad oggi sicuro per assistere all’incontro è quello di recarsi direttamente al campo, pagando 10€ per la tribuna e 5€ per la curva. Gli Under 12 entreranno invece in omaggio con accompagnatore che acquista tagliando intero.

SALERNITANA PICERNO: CON LA ROMA NEL MIRINO

La diretta Salernitana Picerno, in programma domenica 23 luglio alle ore 17:00, sarà la seconda amichevole dei campani in programma dal ritiro di Rivisondoli. I granata, dopo l’ottima salvezza dell’anno scorso, si preparano per un’altra stagione in Serie A e per farlo nel miglior modo possibile sarà importante mettere minuti nelle gambe tra nuovi acquisti e vecchie conoscenze. Quella con il club lucano sarà la seconda amichevole dopo quella giocata e vinta per 3-0 contro il Delfino Curi Pesacara.

Tornando alla gara col Picerno, inizialmente la sfida era stata pianificata per il 24 luglio, ma con una nota ufficiale sul sito della società di Lega Pro è stato comunicato che la gara è stata anticipata a domenica 23 alle ore 17:00, lasciando invariato il discorso relativo alla sede del match ovvero Rivisondoli. Per il Picerno si tratta della prima amichevole dopo che l’ultima gara giocata è stata quella con il Potenza, valida per i 32esimi di finale dei playoff e terminata 1-0 in favore della squadra della Basilicata capace dunque di estromettere lo stesso Picerno dalla corsa alla Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Picerno vanno prese con le pinze. Infatti non è mai facile sapere quali saranno le scelte dei tecnici in queste partite dove il risultato è secondario, con l’assoluta priorità nel capire le condizioni dei calciatori e magari qualche schema o modulo in attesa della prossima stagione. Attenendoci per la Salernitana all’ultima amichevole, la formazione dovrebbe prevedere un 4-2-3-1 composto da Fiorillo in porta, che si alternerà con De Matteis.

Come terzini Sambia-Mantovani a destra e Mazzocchi-Bradaric a sinistra saranno supportato centralmente dal duo Motoc-Fazio con Gyomber e Bronn pronti a subentrare. Il duo di centrocampo potrebbe vedere nel rettangolo verde i due Coulibaly così come Iervolino e Kastanos potrebbero essere comodamente impiegati. Sfait con Maggiore e Boultam saranno invece i protagonisti della trequarti, Candreva permettendo. Infine a giocarsi un posto in avanti saranno Valencia o Botheim.

