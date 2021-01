Video/ Salernitana Pordenone (0-2): highlights e gol. Castori perde il primato!

La pesante sconfitta in casa del Monza ha lasciato il segno sui giocatori della Salernitana che inaugurano il 2021 perdendo pure contro il Pordenone, all’Arechi finisce 0-2 il match valevole per la 17^ giornata di Serie B. Ripercorriamo quanto accaduto sul terreno di gioco con il video degli highlights che ci mostra i gol di Barison e Diaw, entrambi a segno nel secondo tempo in situazione di superiorità numerica. Dalla mezz’ora del primo tempo, infatti, i padroni di casa si sono ritrovati in dieci per l’espulsione di Capezzi, a nostro avviso fin troppo severa poiché dalle immagini si nota chiaramente come il centrocampista di Castori non avesse alcuna intenzione di far male e anzi cerca disperatamente di ritrarre la gamba ed evitare l’impatto con l’avversario che dal suo canto spicca un bel salto per evitare conseguenze spiacevoli. Forse tratto in inganno da una visuale non ottimale, il direttore di gara estrae direttamente il rosso tra le proteste dell’ex-tecnico del Carpi che viene allontanato dall’area tecnica prima che possa mettergli le mani addosso. Fino ad allora i granata avevano fatto bella figura sfiorando il vantaggio con lo stesso Capezzi e Bodgan. Con l’uomo in meno la Salernitana ha pensato solamente a limitare i danni e ad attaccare eventualmente in contropiede ma di fatto non riesce più ad affacciarsi dalle parti di Perisan mentre il suo omologo Belec, invece, viene infilato per due volte. A dieci minuti dal novantesimo esce di scena anche Di Tacchio per somma di ammonizioni e in nove l’ex-capolista del campionato cadetto può solo alzare bandiera bianca e cedere il primato solitario all’Empoli.

VIDEO SALERNITANA PORDENONE 0-2, LE DICHIARAZIONI

Uno dei protagonisti del match, Alberto Barison, ha realizzato una delle due reti che hanno deciso la sfida all’Arechi: “Sapevamo di affrontare una grande squadra e che sarebbe stata una partita molto difficile, siamo veramente soddisfatti di questi tre punti. In alcuni momenti avremmo dovuto gestire meglio la palla, abbiamo saputo soffrire e stringere i denti, complimenti agli avversari per averci messi in difficoltà anche in inferiorità numerica. Queste ultime due vittorie ci ripagano degli sforzi enormi che compiamo in settimana. L’episodio dell’espulsione? Capezzi ha cercato di discolparsi ma il suo era comunque un intervento da rosso diretto, se non fossi saltato mi avrebbe fatto molto male. In ogni caso non provo nessun rancore per lui, sono cose che capitano. Sfrutteremo la sosta per mantenere lo stato di forma e recuperare gli infortunati”

VIDEO SALERNITANA PORDENONE 0-2, IL TABELLINO

SALERNITANA-PORDENONE 0-2 (0-0)

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Lopez Gasco, Bogdan, Gyomber (87’ Giannetti), Casasola; Cicerelli (78’ Gondo), Di Tacchio, Capezzi, Kupisz (78’ Schiavone); Djuric (78’ A. Anderson), Tutino (82’ Dziczek). All. Fabrizio Castori.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Falasco, Bassoli (46’ Camporese), Barison (75’ Berra), Vogliacco; Rossetti (52’ Musiolik), Calò (75’ Misuraca), Zammarini; Mallamo (67’ Magnino); Diaw, Ciurria. All. Attilio Tesser.

ARBITRO: Antonio Capuano (Sez. di Rimini).

AMMONITI: 38’ Di Tacchio (S), 42’ Tutino (S), 51’ Diaw (P), 62’ Ciurria (P), 72’ Gyomber (S), 76’ Djuric (S), 77’ Falasco (P), 82’ Musiolik (P), 90’+6’ A. Anderson (S).

ESPULSI: 29’ Capezzi (S) per rosso diretto, 81’ Di Tacchio (S) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 73’ Barison (P), 90’+3’ Diaw (P).

