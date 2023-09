Video/ Salernitana Torino (0-3) gol e highlights: Radonjic trascina la compagine di Juric (18 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA TORINO: GRANATA SPIETATI!

Il Torino supera una brutta Salernitana all’Arechi grazie a Buongiorno e alla doppietta di Radonjic. La compagine di Juric sale a quota 7 punti in classifica mentre la Salernitana resta a due. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Jovane Cabral ci prova dalla distanza, para senza problemi Milinkovic-Savic. Primi dieci minuti di gara senza grandi emozioni, bene entrambe le difese. Si accende Candreva che prova il tiro a giro, ottima la risposta di Milinkovic-Savic. Bellanova per Zapata che la mette al centro, Radonjic calcia ma trova la deviazione in calcio d’angolo. Buongiorno! La sblocca il Torino! Su calcio d’angolo si crea una mischia in area granata, il difensore da pochi metri colpisce e la sblocca. Salernitana che aveva iniziato bene ma subisce il gol da corner, vediamo come reagirà la compagine campana. Mazzocchi supera Lazaro e la mette in mezzo, Milinkovic-Savic agguanta la sfera. Discesa di Mazzocchi che prova la conclusione, sfera che termina fuori. Radonjic! Raddoppia il Torino! Mazzocchi sbaglia dopo aver intercettato il passaggio di Seck, la sfera arriva a Radonjic che a giro la piazza per il raddoppio. Salernitana ad un passo dal gol! Candreva per Cabral che calcia da pochi passi ma trova il palo! Termina la prima frazione di gara, Torino avanti di due reti.

Diretta/ Salernitana Torino (risultato finale 0-3): doppietta per Radonjic (18 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA TORINO, IL SECONDO TEMPO

Candreva prova a riaprirla, il suo tiro trova solo l’esterno della rete. Radonjic! Doppietta per il tris del Torino! Bellanova la mette in mezzo per Radonjic che calcia e supera Ochoa non impeccabile nell’occasione. Match praticamente chiuso con la Salernitana che sembra aver accusato in modo evidente il colpo. Ikwuemesi ci prova, il suo tiro termina a lato di pochissimo. Schuurs arriva in area di rigore della Salernitana, al momento del tiro serve però Zapata, sfuma un’ottima occasione. Schuurs commette fallo su Fazio e viene ammonito. Zapata arriva da solo contro Ochoa, invece di calciare serve Radonjic che spreca malamente l’occasione per la tripletta personale. Fazio ci va di testa su un passaggio da punizione, Milinkovic-Savic gli nega la gioia del gol con una grande parata. Pochi minuti alla fine, si attende solo il fischio finale del direttore di gara. Termina il match.

Diretta/ Monza Torino Primavera (risultato finale 2-2): bella rimonta dei brianzoli! (17 settembre 2023)

VIDEO GOL SALERNITANA TORINO, IL TABELLINO

Marcatori: 15′ Buongiorno (T), 40′, 50′ Radonjic (T)

Ammoniti: Gyomber (S), Bellanova (T), Schuurs (T), Fazio (S)

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Cabral; Botheim. A disp: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Fazio, Sambia, Maggiore, Martegani, Sfait, Cabral, Tchaouna, Ikwuemesi. All: Sousa.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. A disp: Gemello, Brezzo, Zima, N’Guessan, Sazonov, Soppy, Linetty, Gineitis, Karamoh, Seck, Sanabria, Pellegri. All: Juric.

Video/ Torino Genoa (1-0) gol e highlights: sospiro di sollievo granata (Serie A 3^ giornata)

Arbitro Giua di Olbia

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA TORINO













© RIPRODUZIONE RISERVATA