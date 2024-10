E’ terminata con tante emozioni – come vedremo nel video con i gol e gli highlights del match – la sfida tra Salisburgo e Dinamo Zagabria, un match con due squadre ancora a secco di vittorie ma che hanno provato a ottenere il successo fino alla fine. Due squadre che hanno lo stesso target, obiettivo di far giocare i giovani e lanciarli e in questa sfida abbiamo visto diversi profili interessanti.

Nel primo tempo le due squadre hanno avuto occasioni da una parte e dall’altra e soprattutto i padroni di casa hanno sfiorato il gol a più riprese. Tra i migliori del Salisburgo il laterale Dedic, obiettivo tra l’altro anche del Napoli, e il talentuoso Kjaergaard, bravo a creare occasioni e liberare spazi per un Konate fin troppo sprecone.

Il bomber della squadra austriaca si è trovata due volte davanti alla porta ma in entrambi i casi è stato fin troppo impreciso e sappiamo come va a finire in queste circostanze. Da Ogiwara fino al talento Baturina e poi il solito Marko Sucic a centrocampo, la Dinamo Zagabria ha mostrato lampi del suo talento e tra i migliori – mvp poi come vedremo del match – c’è stato il laterale ex Parma, Bari e Latina Ristovski.

VIDEO E HIGHLIGHTS DEI GOL DI SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA, RISTOVSKI SHOW

Prosegue la sfida nella ripresa e proprio Ristovski è protagonista di una grande giocata, il laterale macedone serve una grande palla al centro ed è Kulenovic ad insaccare la rete del vantaggio. Il Salisburgo prova a rispondere con qualche giocata dei suoi migliori talenti, ma è sempre la Dinamo a rendersi pericolosa con il neo entrato Rog e il solito Baturina.

La sfida ha un altro episodio chiave con l’espulsione del portiere del Salisburgo Schlager e qui cambia probabilmente definitivamente la gara. La Dinamo sfiora il raddoppio con Baturina e poi è il Salisburgo che nonostante l’inferiorità va vicinissimo al gol con Konate che davanti al portiere tira centrale divorandosi un gol clamoroso. Gol sbagliato e gol subito con la classica regola che conosciamo nel mondo del calcio.

Ancora un ottimo Ristovski a dieci minuti dal termine serve palla a Petkovic e l’ex Bologna realizza di piatto il 2 a 0 firmando cosi la definitiva vittoria della squadra. Prima vittoria nella competizione per la Dinamo Zagabria mentre il Salisburgo – anche abbastanza a sorpresa – resta a zero punti in classifica e vede ora rischiare anche la zona Playoff.

VIDEO SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA, GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA