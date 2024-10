DIRETTA SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA, ULTIMA SPIAGGIA ANTICIPATA

Un inizio pessimo per le due squadre che oltre a non aver ancora vinto, hanno una differenza reti a dir poco preoccupante. La diretta Salisburgo Dinamo Zagabria è per forza di cose uno scontro diretto tra chi sogna un posto ai playoff. La partita si giocherà mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 21:00. Gli austriaci fanno parte degli otto club che sono ancora ancorate a zero punti, tra cui anche il Milan. Il Salisburgo ha infatti perso nettamente sia con lo Sparta Praga per 3-0 che con il Brest per 4-0. La Dinamo Zagabria d’altro canto almeno un punto lo ha messo in cascina (2-2 col Monaco) e la sconfitta, seppure pesantissima per 9-2, è arrivata contro il Bayern Monaco.

DOVE VEDERE IN DIRETTA SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA, STREAMING VIDEO TV

Se volete assistere alla diretta Salisburgo Dinamo Zagabria vi basterà essere abbonati a Sky e mettere il canale Sky Sport 257 che trasmetterà l’evento. Preferite la diretta streaming? Nessun problema dato che l’applicazione di Sky mostrerà sempre sotto abbonamento l’incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALISBRURGO DINAMO ZAGABRIA

Ci siamo, ora è il momento di analizzare le probabili formazioni della diretta Salisburgo Dinamo Zagabria. I padroni di casa si sistemeranno secondo il 4-3-3. In porta Blaswich, difesa a quattro con Dedic, Piatkowski, Baidoo e Terzic. A centrocampo spazio a Kjaergaard, Gourna-Douath e Bidstrup con il tridente Daghim, Konaté e Gloukh.

La Dinamo Zagabria replica con lo stesso identico assetto tattico. In porta Zagorac, protetto dal quartetto Ristovski, Theophile-Catherine, Torrente e Pierre-Gabriel. A centrocampo Ademi, Misic e Sucic con Baturina insieme a Petkovic e Pjaca in zona offensiva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA

Chi partirà con il favore del pronostico per quanto riguarda le quote per le scommesse Salisburgo Dinamo Zagabria? Sulla carta ha qualcosa in più la squadra di casa a 1.75 rispetto ai 4.20 per i rossoblu. Il segno X del pareggio è offerto a 4.10.

Ci si aspetta una sfida da tante reti poiché l’Over 2.5 è più basso dell’Under rispettivamente a 1.57 e 2.38. Gol a 1.53, No Gol a 2.38.