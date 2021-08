Video/ Sampdoria Alessandria (3-2) gol e highlights. Rimonta blucerchiata!

La Sampdoria vince in rimonta contro un’Alessandria capace di mettere alle corde i blucerchiati. A passare è subito l’Alessandria all’8′ con una gran botta dal limite dell’area di Chiarello, servito da Casarini bravo ad anticipare Ekdal. Subito dopo Corazza sfonda sulla destra e serve Chiarello che, in diagonale, va a pochissimi centimetri dalla doppietta. Reagisce la Samp, al quarto d’ora traversa di Jankto servito da Quagliarella. Al 20′ una deviazione di Murillo fa finire in angolo una conclusione di Beghetto, al 23′ primo cartellino giallo della partita per Ba per una trattenuta ai danni di Gabbiadini. Al 28′ arriva il pari blucerchiato: Quagliarella gira in maniera spettacolare di tacco a rete un cross di Gabbiadini. Quagliarella in grande spolvero, al 34′ l’attaccante blucerchiato con un colpo di testa manca di poco il bersaglio e sfiora la doppietta. Prima dell’intervallo l’Alessandria ritrova il vantaggio. I grigi colpiscono con Corazza, che trasforma con freddezza un rigore guadagnato da Arrighini, bravo a saltare Murillo per poi subire all’interno dell’area il fallo di Bereszynski. Si va quindi dunque all’intervallo sull’1-2 per l’Alessandria. La Sampdoria riparte con grande furore nella ripresa e nel giro di 8′ ribalta la situazione. Dopo 2′ un errore di Beghetto lascia spazio a Gabbiadini, che non sbaglia a tu per tu con Pisseri. All’8′ è Thorsby a siglare il 3-2, calcio d’angolo battuto da Candreva e il norvegese è implacabile con il suo stacco di testa. L’Alessandria non si dà per vinta, tripla occasione per i grigi per il pareggio. Al 31′ Audero respinge sopra la traversa una conclusione ravvicinata di Orlando sul primo palo, subito dopo è un colpo di testa di Benedetti che manca di poco il bersaglio. Al 34′ ancora Orlando alla conclusione con il pallone che scheggia la traversa. Al 40′ però i grigi restano in dieci uomini per l’espulsione di Benedetti, secondo giallo per un fallo su Torregrossa e i giochi si chiudono.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Roberto D’Aversa commenta il successo della Sampdoria. “Sicuramente abbiamo un roster offensivo con grandi qualità. Nel primo tempo potevamo fare meglio. Sicuramente è stata una vittoria sofferta, ma che ci dà consapevolezza perché ci fa andare avanti in Coppa Italia. Una vittoria di squadra e di gruppo, perché le difficoltà sono sempre state trasformate in energie positive. Quagliarella mi sta stupendo non per le sue qualità, che le conoscono tutti, ma per la professionalità mostrata in ogni allenamento. Solo così può giocare a questi livelli ancora alla sua età. Contro il Milan chiederò ai ragazzi ciò che gli ho chiesto stasera. Ad ogni partita bisogna rispettare l’avversario, qualunque esso sia. Chiaramente affrontiamo una squadra molto forte, ma c’è il verdetto del campo e dipende da noi. Sicuramente non dovremo fare degli errori commessi questa sera”. Anche Fabio Quagliarella, grande protagonista della serata, ha commentato il match: “Importante vincere ma abbiamo sofferto, abbiamo concesso tante palle gol all’Alessandria. Dobbiamo essere più squadra e concedere meno, non era scontato oggi. Soddisfazione per il gol, si lavora ogni giorno per raggiungere gli obiettivi personali. Grazie a tutti per il sostegno. Io l’Ibrahimovic della Sampdoria? Lui di altro pianeta. Io mi metto a disposizione dei ragazzi, loro mi mettono in condizione di esprimermi.”

