DIRETTA SAMPDORIA ALESSANDRIA/ Video streaming tv: precedenti a favore blucerchiato

DIRETTA SAMPDORIA ALESSANDRIA: I TESTA A TESTA

Impazienti di dare il via alla diretta di Sampdoria Alessandria per la Coppa Italia, pure ci pare doveroso ora andare ad analizzare anche lo storico che unisce i due club, oggi protagonisti. I dati utili dopo tutto non ci mancano, benché pure risultano datati: dal 1946 a oggi infatti le due formazioni si sono sfidate in ben 15 occasioni, queste pure registrate per il primo e secondo campionato nazionale, come anche nella Coppa Italia e nel complesso emergono a tabella anche sette vittorie della Sampdoria e una sola affermazione dell’Alessandria. Va poi aggiunto che l’ultimo testa a testa occorso tra le due squadre risale all’edizione 2011-12 della Coppa Italia, dove pure furono i liguri a vincere per 3-2: prima ancora però l’ultimo riferimento era datato 1967. (agg Michela Colombo)

Risultati Coppa Italia/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score (32esimi)

DIRETTA SAMPDORIA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Alessandria sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, infatti Mediaset si è aggiudicata i diritti per la trasmissione della Coppa Italia e trasmette tutte le partite dei trentaduesimi di finale. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio Mediaset Infinity. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live: Venezia e Toro ok ai rigori!

SAMPDORIA ALESSANDRIA: PRIMA DI D’AVERSA A MARASSI

Sampdoria Alessandria, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, è in programma alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 16 agosto 2021, per completare i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022, che in questa nuova edizione ha cambiato formato nei primi turni.

La diretta di Sampdoria Alessandria vede logicamente i padroni di casa nettamente favoriti, dal momento che i blucerchiati sono reduci da un ottimo campionato di Serie A e vogliono confermarsi a metà classifica, ben lontano dalla lotta salvezza, mentre l’Alessandria è neopromossa in Serie B dopo avere vinto a giugno i playoff della scorsa Serie C. Attenzione però al fascino e all’imprevedibilità garantiti dalla formula ad eliminazione diretta: ci si gioca tutto oggi, in caso di parità al triplice fischio finale di Sampdoria Alessandria si proseguirà con i tempi supplementari ed infine eventualmente anche con i calci di rigore. Che cosa succederà a Marassi?

Diretta/ Torino Cremonese (risultato finale 4-1 dcr) sbagliano Ciofani e Castagnetti

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ALESSANDRIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Sampdoria Alessandria, esse saranno condizionate dal fatto che siamo ancora nel cuore dell’estate e quindi pure del calciomercato, inoltre sarà la prima uscita ufficiale stagionale almeno per i blucerchiati, dal momento che l’Alessandria in realtà ha già giocato il turno preliminare. Gli ospiti allenati da Moreno Longo dovrebbero affidarsi a una squadra basata su Pissei in porta e con Eusepi ed Arrighini punti di riferimento avanzati. Per la Sampdoria invece sarà il debutto ufficiale del nuovo allenatore Roberto D’Aversa che dovrebbe basarsi sul modulo 4-4-2 ed affidarsi per ora a una formazione base molto simile a quella dello scorso campionato, nel segno della continuità pur con una nuova guida tecnica.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Sampdoria Alessandria secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La Sampdoria parte chiaramente favorita e il segno 1 è quotato a 1,33, mentre poi si sale a quota 5,25 sul segno X in caso di pareggio e fino a 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno dell’Alessandria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA