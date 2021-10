Video/ Sampdoria Atalanta (1-3) highlights e gol: Zapata è una garanzia!

Sampdoria-Atalanta 1-3 è stata una bella partita che ha regalato novanta minuti di spensieratezza agli spettatori neutrali, di certo ha fatto tribolare i tifosi delle due squadre, perché a dispetto del risultato è stata una partita molto combattuta fino al triplice fischio. Gli orobici partono meglio e si rendono subito pericolosi dalle parti di Audero, ma sono i blucerchiati a rompere il ghiaccio con Caputo che va via in contropiede e batte Musso segnando il suo terzo gol in campionato, sbloccandosi dopo un lungo periodo in cui non riusciva proprio a vedere la porta.

La reazione della Dea è immediata e veemente, Zappacosta fa sfracelli sulla corsia di sinistra e confeziona ben due assist per Zapata che tra il 17’ e il 21’ ribalta completamente la situazione. L’uno pari in realtà è un autogol di Askildsen che nel maldestro tentativo di anticipare l’attaccante colombiano tocca sì il pallone prima di lui ma se lo butta dentro da solo. Tre punti in ghiaccio per gli ospiti? Assolutamente no, perché gli uomini di D’Aversa cercano in tutte le maniere di rovinare la festa ai bergamaschi, poco prima dell’intervallo si rinnova il duello tra Musso e Caputo con il portiere argentino che compie un autentico miracolo sull’ex-centravanti di Empoli e Sassuolo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i ritmi si abbassano ma non più di tanto, con i padroni di casa alla ricerca del 2-2 e la squadra di Gasperini prova a chiuderla con Malinovskyi e soprattutto il nuovo entrato Ilicic che si becca il giallo per proteste chiedendo la seconda ammonizione per Colley ma poi, a tempo praticamente scaduto, si inventa una perla di rara bellezza che mette il punto esclamativo alla contesa. Atalanta che ritrova la vittoria e riprende quota dopo la bruciante sconfitta in Champions League contro il Manchester United e il deludente pareggio in casa con l’Udinese.

VIDEO SAMPDORIA ATALANTA 1-3, IL TABELLINO

SAMPDORIA-ATALANTA 1-3 (1-2)

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Dragusin, Colley (66’ Ciervo), Yoshida; Candreva, Askildsen (85’ Ekdal), Thorsby, Adrien Silva (85’ Torregrossa), Murru (57’ Chabot); Caputo, Gabbiadini (66’ Quagliarella). All. Roberto D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino (46’ Scalvini), Lovato; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta (79’ Pezzella); Malinovskyi (79’ Miranchuk), Pasalic (59’ Ilicic); Zapata (87’ Piccoli). All. Tullio Gritti.

ARBITRO: Alessandro Prontera (sez. di Bologna).

AMMONITI: 14’ Palomino (A), 26’ Thorsby (S), 29’ Askildsen (S), 36’ Colley (S), 65’ Ilicic (A), 90’+1’ Chabot (S), 90’+3’ Freuler (A).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 10’ Caputo (S), 17’ aut. Askildsen, 21’ Zapata (A), 90’+5’ Ilicic (A).

