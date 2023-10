Video/ Sampdoria Catanzaro (1-2) gol e highlights: Brignola piega i blucerchiati (1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA CATANZARO: LA PARTITA

Continua il momentaccio della Sampdoria che perde anche contro la sorpresa Catanzaro e scende al penultimo posto in graduatoria. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Tiro di Iemmello, para facile Stankovic. Stojanovic in mezzo per Barreca che commette fallo. Si ferma Pedrola che deve uscire, entra Delle Monache. Fallo ai danni di Esposito in area, calcio di rigore a favore della Sampdoria! Borini si presenta sul dischetto e non sbaglia! Vandeputte la riprende un minuto dopo! Cross in mezzo con papera di Stankovic! Brignola! La ribalta il Catanzaro! Contropiede di Iemmello che supera Murru, palla in mezzo con Brignola che non sbaglia! Termina la prima frazione di gara.

IL SECONDO TEMPO DI SAMPDORIA CATANZARO

Barreca in mezzo da angolo, Vieira di testa e grande risposta di Fulignati! Ci prova Stojanovic, palla alta, attacca a testa bassa la Sampdoria. Esposito entra in area e calcia, conclusione da dimenticare. Olivieri riceve la palla in area, per fortuna della Sampdoria viene fischiato il fuorigioco. Pochi minuti alla fine, la panchina di Pirlo sempre più a rischio. Iemmello sigla ma è fuorigioco. De Luca per Delle Monache che calcia male. Termina il match, Sampdoria ora ultima in classifica.

IL TABELLINO DI SAMPDORIA CATANZARO

MARCATORI: 34′ rig Borini, 35′ Vandeputte, 45′ Brignola.

SAMPDORIA (4-4-2): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca (77′ Facundo Gonzalez); Girelli (58′ De Luca), Ricci (77′ Yepes), Vieira (77′ Kasami), Pedrola (29′ Delle Monache); Esposito, Borini. Allenatore: Pirlo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (72′ Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Brignola (77′ Ambrosino), Ghion (72′ Pontisso), Verna, Vandeputte (59′ Stoppa); Biasci (59′ D’Andrea), Iemmello. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Pagliardini di Arezzo e D’Ascanio di Ancona. Quarto ufficiale: Nicolini di Brescia. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Paterna di Teramo.

AMMONITI: Ghion, Brighenti, Biasci, Iemmello.

