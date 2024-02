Video/ Sampdoria Cremonese (1-2) gol e highlights: segna Falletti nella ripresa! (Serie B, 27 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA CREMONESE: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris la Cremonese supera in trasferta la Sampdoria per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Stroppa tentano di prendere in mano il controllo delle operazioni e riescono a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno da Johnsen. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Pirlo rispondono trovando il gol del pareggio al 13′ per merito di Ghilardi, su suggerimento di Gonzalez.

Nel secondo tempo i lombardi ripartono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con un tiro fuori misura di Falletti al 52′ e forzando Stankovic alla parata in corner sul colpo di testa di Tasdjout al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i grigiorossi tornano avanti al 70′ con il gol siglato da Falletti, approfittando di un pallone allontanato male su uno spunto di Johnsen.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Prontera, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Gonzalez da un lato, Antov, Majer, Pickel e Tsadjout dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventisettesimo turno del campionato cadetto permettono alla Cremonese di salire a quota 50 nella classifica della Serie B mentre la Sampdoria non si muove, rimanendo ferma a 31 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA CREMONESE: IL TABELLINO

Sampdoria-Cremonese 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 5′ Johnsen(C); 13′ Ghilardi(S); 70′ Falletti(C).

Assist: 5′ Ravanelli(C); 13′ Gonzalez(S).

SAMPDORIA (3-5-2) – Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Darboe, Yepes, Giordano, Benedetti; Alvarez, De Luca. A disp.: Tantalocchi, Ravaglia, Barreca, Askildsen, Verre, Girelli, Conti, Ntanda, Alesi, Leoni, Pozzato. All.: Andrea Pirlo.

CREMONESE (3-5-2) – Jungdal; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Pickel, Majer, Johnsen, Quagliata; Falletti, Tsadjout. A disp.: Saro, Livieri, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Bianchetti, Ghiglione, Vazquez, Della Rovere, Rocchetti, Abrego, Coda. All.: Giovanni Stroppa.

Arbitro: Alessandro Prontera (sezione di Bologna).

Ammoniti: 7′ Antov(C); 15′ Majer(C); 39′ Pickel(C); 49′ Gonzalez(S); 58′ Tsadjout(C); 90’+5′ Ghilardi(S).

