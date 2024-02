DIRETTA/ Sampdoria Cremonese video streaming tv: c’è tradizione al piano di sopra (Serie B, 27 febbraio 2024)

DIRETTA SAMPDORIA CREMONESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Sampdoria Cremonese ci offrirà una partita che ha una storia certamente più ricca in Serie A di quanto non sia nel campionato cadetto. Infatti, in Serie B i precedenti sono solamente cinque, con tre vittorie per i blucerchiati a fronte di un solo successo per i grigiorossi e un pareggio, cioè quello maturato per 1-1 nella partita d’andata del campionato in corso, giocata domenica 3 settembre scorso. Negli ultimi dieci incroci abbiamo però ben nove partite di Serie A, giocate fra il 1992 e lo scorso massimo campionato 2022-2023.

Il bilancio di quattro vittorie per la Sampdoria, tre pareggi e due successi per la Cremonese, che però ha vinto l’ultimo match andato in scena a Marassi. Era sabato 8 aprile 2023, il giorno prima di Pasqua: la Cremonese espugnò con un divertente 2-3 il campo della Sampdoria, tuttavia alla fine della stagione il destino di entrambe fu la retrocessione. L’ultima vittoria casalinga della Sampdoria è invece il 2-0 di domenica 28 gennaio 1996, sono passati ormai la bellezza di 28 anni… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SAMPDORIA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sampdoria Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria Cremonese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SAMPDORIA CREMONESE: INCROCIO INCERTO!

Sampdoria Cremonese, in diretta martedì 27 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. La Sampdoria ha riassaporato la vittoria nel turno precedente, rompendo un digiuno che durava dal 28 gennaio e battendo il Cosenza per 2-1 in trasferta. Il successo ottenuto al San Vito-Marulla è stato plasmato da un rapido uno-due nel primo tempo, con i gol di Darboe (23′) e De Luca (26′). Nonostante un po’ di sofferenza verso la fine, soprattutto dopo il gol del Cosenza segnato da Frabotta al minuto 75, i liguri, guidati da Andrea Pirlo, hanno raggiunto quota 31 punti in classifica, mantenendo una certa distanza dalla zona playout.

Dall’altra parte, la Cremonese ha ottenuto un prezioso pareggio nel turno precedente, specie considerando le circostanze, pareggiando 2-2 in casa contro il Palermo. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Sernicola al 16′ e lo svantaggio di 0-2 all’intervallo (con i gol di Brunori e Ranocchia), i grigiorossi hanno orchestrato una rimonta nel primo quarto d’ora della ripresa con i gol di Castagnetti (49′) e Coda (50′). Questo pareggio ha portato la squadra di Giovanni Stroppa a quota 47 punti, ma li ha relegati al terzo posto, a un punto di distanza dal Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Andrea Pirlo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Benedetti, Yepes, Darboe, Giordano; Alvarez, De Luca. Risponderà la Cremonese allenata da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Jungdal; Bianchetti, Ravanelli, Antov; Ghiglione, Pickel, Majer, Falletti, Zanimacchia; Coda, Vazquez.

SAMPDORIA CREMONESE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

