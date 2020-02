Video/ Sampdoria Fiorentina (1-5): highlights e gol, trionfo viola a Marassi!

Gol ed emozioni nel video di Sampdoria Fiorentina, match terminato 1-5 in favore della formazione viola. Gli uomini allenati da Ranieri cominciano malissimo al Ferraris, con un autogol sfortunato di Thorsby all’ottavo minuto di gioco. Il giocatore dei blucerchiati devia in porta un tocco di Vlahovic e complica maledettamente il pomeriggio della Sampdoria. L’intraprendenza della Fiorentina è la via giusta per giungere al gol del raddoppio: Ramirez tocca con il braccio dentro l’area da rigore e Irrati, dopo aver consultato il VAR, assegna un penalty alla viola, che con Vlahovic insacca di potenza. La Sampdoria si demoralizza e l’unico suo tentativo di risveglio arriva sul colpo di testa di Colley. Al trentanovesimo altro affondo della Fiorentina, nuovamente dagli undici metri dopo il braccio largo di Murru, che viene pure espulso. Questa volta è Chiesa ad insaccare alle spalle di Audero, congelando la gara sul risultato di 0-3. Intanto anche la Fiorentina resta in dieci uomini per la seconda ammonizione rimediata da Badelj dopo un fallo su Bertolacci. Prima dell’intervallo la Sampdoria spreca il possibile 1-3 con Colley. Nella ripresa Quagliarella prova a scuotere i suoi ma è ancora la Fiorentina ad andare in gol: ci pensa Vlahovic su una respinta corta di Audero a ribadire in rete e a calare il poker. I viola colpiscono il legno con Chiesa, che si riscatta al settantottesimo pescando la giocata giusta per la cinquina toscana. La Sampdoria rende meno amaro il passivo con il gol della bandiera di Gabbiadini attorno al novantesimo. Al triplice fischio finale è notte fonda per i blucerchiati sempre più inguaiati in classifica. La Fiorentina gioisce e abbandona le zone calde.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-FIORENTINA 1-5

Marcatori: 8′ aut. Thorsby (F), 18′ rig., 57′ Vlahovic (F), 40′ rig., 78′ Chiesa (F), 90′ Gabbiadini (S)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby (46′ Jankto), Bertolacci (46′ Vieira), Linetty; Ramirez (67′ Depaoli); Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan (71′ Benassi), Badelj, Castrovilli (67′ Pulgar), Dalbert; Chiesa (81′ Ghezzal), Vlahovic. All. Iachini

Arbitro: Massimiliano Irrati

Ammoniti: Vlahovic (F), Ramirez (S), Duncan (F), Colley (S), Depaoli (S)

Espulsi: Murru (S) e Badelj (F) per somma di ammonizioni

