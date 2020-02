Diretta Sampdoria Fiorentina/ Streaming video tv: sfida equilibrata? (Serie A)

Sampdoria Fiorentina, in diretta dallo stadio Ferraris di Genova domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. I blucerchiati arrivano all’appuntamento con Sampdoria Fiorentina galvanizzati dal successo ottenuto contro il Torino in trasferta, 1-3 in rimonta importantissimo perché ha mantenuto i blucerchiati a un discreto anche se di certo non definitivo margine sulla zona retrocessione. La cura Ranieri continua a portare i suoi frutti per una squadra che era stata a lungo ultima in classifica a inizio stagione. Il cambio di allenatore aveva portato una scossa anche a Firenze, poi una nuova frenata con due sconfitte consecutive contro Juventus e Atalanta che non hanno permesso ai viola di ottenere l’auspicato strappo in classifica. All’andata era stata la Fiorentina a vincere il confronto, 2-1 con reti decisive di Pezzella e Federico Chiesa, 1-1 il 19 settembre 2018 nell’ultimo precedente tra le due squadre a Genova.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Fiorentina sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare sul canale di Sky Sport numero 202 della piattaforma satellitare, ovvero Sky Sport Serie A. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione per seguire la partita anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sampdoria Fiorentina, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Ferraris di Genova, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. La Sampdoria allenata da Ranieri dovrebbe scegliere il 4-4-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Thorsby, Bertolacci, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. La Fiorentina guidata in panchina da Iachini sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Sampdoria e Fiorentina, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.85, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.20 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 2.55. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA