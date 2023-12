DIRETTA/ Sampdoria Lecco video streaming tv: lontani precedenti in equilibrio (Serie B, 9 dicembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA LECCO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Sampdoria Lecco presenta due squadre che all’interno del proprio passato si sono affrontate in ben sette occasioni. Le vittorie da parte della Sampdoria risultano essere due; altrettante quelle della squadra lombarda. Le restanti tre sfide sono terminate con il risultato di pareggio. In tempi più moderni queste due squadre non si sono più affrontate tornando oggi all’interno di un rettangolo di gioco verde con un campionato che appare molto simile.

Le due squadre, infatti, hanno totalizzato 16 punti nonostante la vigilia gli obiettivi fossero diametralmente opposti. Mister Emiliano Bonazzoli ritrova il suo passato che da calciatore lo ha visto vestire la maglia della Sampdoria. Sampdoria alla ricerca di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona più calda della classifica. (Marco Genduso)

SAMPDORIA LECCO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sampdoria Lecco sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Sampdoria Lecco sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

OSPITI REDUCI DA UNA VITTORIA

La diretta Sampdoria Lecco, in programma sabato 9 dicembre alle ore 14:00, racconta della 16esima giornata di Serie B. I blucerchiati hanno messo la parola fine ad uno dei periodi più positiva di questa stagione travagliata. Dopo le vittorie contro il Palermo e il Modena senza subire gol più il 2-1 ottenuto nel derby ligure con lo Spezia, la Sampdoria ha perso per 3-1 in trasferta contro il Brescia.

Il Lecco invece ha vinto nell’ultimo turno di Serie B, ottenendo tre punti nell’1-0 che è bastato per archiviare la pratica Bari. Prima di questo successo sono arrivate ben poche gioie con il pareggi con Como e Spezia più la sconfitta con la Cremonese mentre l’unica gioia è stato il 3-2 rocambolesco contro il Parma. Per il resto una stagione che deve ancora far spiccare il volo alla Samp.

SAMPDORIA LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Lecco vedranno la squadra di casa scendere in campo col 4-3-2-1. In porta Stankovic, retroguardia composta da Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Giordano, in gol nella partita col Brescia. A centrocampo Kasami, Yepes e Vieira con Esposito e Verre trequartisti. Unica punta De Luca.

Il Lecco risponde col 4-3-3. Tra i pali Saracco, difesa a quattro con Lemmens, Celjak, Bianconi e Caporale. Nella zona nevralgica del campo giocheranno Ionita e Crociati mezzali e Degli Innocenti al centro. In attacco Lepore, Novakoich e Buso.

SAMPDORIA LECCO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sampdoria Lecco danno per favorita la squadra di casa a 1.70. Secondo bet365, la X del pareggio a 3.60 mentre il 2 fisso a cinque volte la posta in palio.

Equilibrio quasi perfetto per quanto riguarda l’Over 2.5, a 1.98. e l’Under 2.5 a 1.85. Parità di quota invece su Gol e No Gol, entrambe a 1.91.

