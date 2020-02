Diretta Sampdoria Napoli/ Streaming video tv: trasferta complicata (Serie A)

Sampdoria Napoli, diretta dall’arbitro La Penna, lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I blucerchiati continuano la loro corsa a caccia di punti salvezza preziosi, ma la squadra blucerchiata ha frenato nelle ultime due partite con un pareggio a reti bianche col Sassuolo che ha fatto seguito al pesante ko sul campo della Lazio. Un pari deludente perché gli emiliani hanno giocato praticamente tre quarti di match a Marassi in inferiorità numerica, ma l’attacco doriano non è riuscito a passare. Dopo un lunghissimo momento difficile il Napoli ha invece vissuto una settimana da leoni dopo il doppio successo interno contro la Lazio in Coppa Italia e contro la Juventus in campionato. I bianconeri finora avevano perso solo contro la Lazio ma il Napoli ha sfoderato quella che è stata la più convincente prestazione della stagione. All’andata i partenopei hanno battuto la Samp in casa con un secco 2-0 firmato da una doppietta di Mertens, La Sampdoria ha vinto però per 3-0 l’ultimo precedente interno contro il Napoli, 3-0 il 2 settembre 2018 con doppietta di Defrel e gol di Quagliarella.

La diretta tv di Sampdoria Napoli sarà trasmessa in esclusiva Sky sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sampdoria Napoli, lunedì 3 febbraio 2020 presso lo stadio Ferraris di Genova, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. La Sampdoria allenata da Ranieri dovrebbe scegliere il 4-4-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Audero; Depaoli, Colley, Tonelli, Murru; Linetty, Thorsby, Ekdal, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Il Napoli guidato in panchina da Gattuso sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Sampdoria e Napoli, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 4.00, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.70 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 1.75. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.00.



