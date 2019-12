Video/ Sampdoria Parma (0-1): highlights e gol. Kucka affonda i blucerchiati

Colpaccio del Parma a Marassi contro una Sampdoria che ha sprecato molto, mancando così l’opportunità per prendere ossigeno in classifica: il video Sampdoria Parma ci racconta dunque il colpo firmato da Kucka a Marassi nella 15^ giornata di Serie A. Primo tempo con un approccio guardingo da parte di entrambe le squadre, ma il Parma si rende pericoloso a più riprese con Juraj Kucka: in particolare al 19′ un sinistro dello slovacco trova una deviazione di Ferrari che manda il pallone in corner. Angolo battuto da Hernani e imperioso stacco di testa proprio di Kucka, che sblocca il risultato. E’ un gol che piega le gambe ai blucerchiati, che provano a reagire ma prima dell’intervallo riescono a produrre soltanto un’interessante triangolazione tra Murru e Gabbiadini.

VIDEO SAMPDORIA PARMA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è un’altra Samp, anche se la prima fiammata è di Gervinho, sempre interessanti le sue accelerazioni. Al 12′ occasione per il pari dei blucerchiati, su cross di Murru arriva a schiacciare di testa Ramirez, ma il pallone finisce di poco fuori, poi sale in cattedra Gabbiadini prima con una gran conclusione mancina, poi con una punizione dalla lunga distanza che si stampa sulla traversa. La gran pressione blucerchiata porta all’episodio chiave al 29′: una trattenuta di Dermaku su Quagliarella viene sanzionata col calcio di rigore dall’arbitro. Batte Quagliarella che si fa ipnotizzare da Sepe, poi Jankto rimette in mezzo per lo stesso Quagliarella che deposita in rete. Gol annullato dopo la review del VAR: Jankto era arrivato a sfornare l’assist entrando in area prima che il rigore venisse calciato. L’ultimo sussulto è una conclusione di Colley, ma Sepe ancora una volta non si fa superare: Samp sempre più nei guai, per il Parma c’è un prestigioso aggancio al Napoli in classifica.

