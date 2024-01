Video/ Sampdoria Parma (0-3) gol e highlights: Man apre le marcature! (Serie B, 19 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA PARMA: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova il Parma supera in trasferta la Sampdoria per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Pirlo partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 7′ con un tiro alto provato da Stojanovic. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Pecchia crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 41′ grazie alla rete messa a segno da Man, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato su segnalazione del VAR per un fallo di mano commesso da Gonzalez.

Il raddoppio arriva immediatamente al 44′ per merito di Mihaila, liberato dall’assist del solito Man. Nel secondo tempo il copione della partita non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato in precedeza ed i ducali vanno a caccia del tris prima con Estevez al 46′ e poi con lo scatenato Man al 47′. I blucerchiati replicano al 48′ con una conclusione di Verre deviata da Balogh e parata sopra la traversa dall’estremo difensore Chichizola. Nell’ultima parte dell’incontro i crociati allungano con il gol siglato da Estevez, su suggerimento del suo compagno Charpentier, al 69′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermanno Feliciani, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Verre da un lato e Chichizola dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventunesimo turno del campionato cadetto permettono al Parma di salire a quota 45 nella classifica della Serie B mentre la Sampdoria non si muove, rimanendo ferma a 23 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA PARMA: IL TABELLINO

Sampdoria-Parma 0 a 3 (p.t. 0-2)

Reti: 41′ RIG. Man(P); 44′ Mihaila(P); 69′ Estevez(P).

Assist: 44′ Man(P); 69′ Charpentier(P).

SAMPDORIA (4-3-2-1) – Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Ricci, Yepes, Giordano; De Paoli, Verre; De Luca. Allenatore: Pirlo.

PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Di Chiara; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo).

Ammoniti: 74′ Verre(S); 78′ Chichizola(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA PARMA













