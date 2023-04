Video/ Sampdoria Spezia (1-1) gol e highlights: Verde riprende i blucerchiati

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA SPEZIA: BRIVIDI SALVEZZA!

Il derby ligure tra Sampdoria e Spezia termina in parità grazie alle reti, entrambe di testa, siglate da Amione e Verde. Un pari che permette allo Spezia di staccare il Verona di un punto ed agguantare il quartultimo posto per una corsa salvezza tutta da conquistare. Sempre ultima la Sampdoria che sale a quota 17 e resta a dieci punti dallo Spezia. Per la compagine blucerchiata la serie B ormai è dietro l’angolo. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match. Gyasi dentro per Nzola, Ravaglia esce con i tempi giusti. Risponde la Sampdoria con Gabbiadini, palla in angolo. Maldini in contropiede per Ekdal, tiro bloccato senza problemi da Ravaglia.

Diretta/ Sampdoria Spezia (risultato finale 1-1): Verde risponde ad Amione

Partita molto divertente, ci prova Augello, palla fuori. Nzola ci prova con il sinistro, Murillo lo chiude in angolo. Cross di Augello, si inserisce Leris che di testa non trova la porta. Gabbiadini si accentra e calcia, palla fuori. Augello per Winks fuori area, tiro altissimo. Cross insidioso di Maldini, Gyasi non ci arriva per pochissimo. Amione! La sblocca la Sampdoria con il gol di testa del difensore! Augello in mezzo da angolo, Amione di testa piega la mano di Zoet. Sampdoria ad un passo dal raddoppio! Lammers in area manca l’attimo per il tocco vincente. Problema muscolare per Maldini costretto ad uscire, al suo posto entra Verde. Gyasi calcia in area ma viene chiuso. Calcia Verde, Ravaglia la mette in angolo. Ghiotta occasione per Bourabia che da solo in area spara alle stelle. Due i minuti di recupero. Termina la prima frazione di gioco, decide al momento Amione.

Diretta/ Como Ascoli (risultato finale 1-1): Cerri pareggia su calcio di rigore

Verde ci prova con il sinistro, Murillo devia in angolo. Zanoli crossa in mezzo, non ci arriva Lammers. Esposito in mezzo da angolo, Amian di testa non trova la porta. Verde! Pareggia lo Spezia! Bastoni in mezzo, Verde di testa non lascia scampo a Ravaglia. Il derby ligure si riequilibra all’ora di gioco, ricordiamo che ci sarà un lungo recupero dopo il lancio di fumogeni. Amian dentro per Verde che prova a servire Bastoni, non ci arriva per pochissimo. Gunter trattiene Nzola, arriva il giallo. Spezia che ha preso fiducia dopo il gol, soffre ora la Sampdoria. Ekdal di testa non trova la porta. Bastoni commette fallo su Leris, arriva il giallo. Continua ad attaccare lo Spezia a caccia del vantaggio. Gunter ci prova di testa, palla fuori. Dieci i minuti di recupero. Zanoli ci prova con il destro, Zoet compie una grande parata. Buona iniziativa di Nzola che al momento del tiro si inceppa, si inserisce Verde che viene chiuso in angolo. Agudelo per Kovalenko, Zanoli anticipa e mette in angolo. Termina il match.

Video/ Lecce Sampdoria (1-1) gol e highlights: Jesé firma il pari (Serie A)

VIDEO SAMPDORIA SPEZIA, IL TABELLINO

MARCATORI: 23′ Amione, 59′ Verde.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Murillo (72′ Djuricic), Gunter, Amione (78′ Oikonomou); Zanoli, Rincon, Winks (78′ Ilkhan), Augello; Leris, Gabbiadini; Lammers (72′ Jesé Rodriguez). A disposizione: Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti, Cuisance. Allenatore: Stankovic.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou (90’+4′ Caldara), Wisniewski, Bastoni (80′ Reca); Bourabia (80′ Agudelo), Esposito, Ekdal (90’+4′ Kovalenko); Maldini (30′ Verde), Nzola, Gyasi. A disposizione: Marchetti, Dragowski, Sala, Shomurodov, Krollis, Ferrer, Cipot. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: Colarossi di Roma 2 e Capaldo di Napoli. Quarto ufficiale: Paterna di Teramo. VAR: Doveri di Roma 1. AVAR: Longo di Paola.

AMMONITI: Gunter, Bastoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA