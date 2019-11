Video/ Sampdoria Udinese (2-1): gol e highlights, rimonta blucerchiata (Serie A)

La Sampdoria batte in rimonta l’Udinese grazie alle reti di Gabbiadini e Ramirez che rispondo al vantaggio di Nestorovski: nel video Sampdoria Udinese tutte le emozioni della partita. Ci prova Ramirez con un colpo di testa ma la sfera sbatte contro il palo. Quagliarella ci prova da lontanissimo ma non inquadra lo specchio. Larsen serve De Paul che scarica da fuori area, sfera che termina oltre il montante. Ferrari fa da sponda per Gabbiadini che non inquadra la porta. Passa in vantaggio l’Udinese con l’attaccante macedone Nestorovski. Bertolacci perde una palla sanguinosa, la palla arriva al macedone che da fuori area non lascia scampo ad Audero. La Sampdoria perde Depaoli e Bertolacci per infortunio. Gabbiadini ci prova dalla lunga distanza, bravo Musso a deviare in angolo. Punizione da posizione favorevole per la Sampdoria. Grandissimo sinistro di Gabbiadini che non lascia scampo a Musso. La Sampdoria la riprende in pieno recupero.

VIDEO SAMPDORIA UDINESE: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Jajalo commette un fallo ingenuo su Ramirez e si becca il secondo giallo, l’Udinese resta in dieci. Gotti inserisce Ter Avest per Nestorovski. Ci prova Gabbiadini da fuori area, il suo tiro è debole e termina tra le braccia di Musso. De Paul prova a dare respiro alla sua compagine con un tiro da fuori area che non inquadra lo specchio. Nuytinck serve per Lasagna che per poco non trova il colpo vincente, Audero guarda la sfera terminare fuori. Ramirez da fuori area, Musso risponde presente. Gabbiadini da fuori area non imprime la giusta forza alla sfera, blocca Musso. Ekong commette fallo su Quagliarella in area, l’arbitro indica il dischetto. Sul dischetto si presenta Ramirez che non sbaglia. Gabbiadini ancora da fuori area, la sfera termina sul fondo. Ramirez serve per Caprari, il tiro è debole e viene facilmente controllato da Musso. Conclusione pericolosa di Pussetto, Audero salva in due tempi. Gabbiadini ancora da punizione, Musso vola e mette in angolo. Termina la gara, arriva la prima vittoria della gestione Ranieri.

VIDEO SAMPDORIA UDINESE: GOL E HIGHLIGHTS





