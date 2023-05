Video/ San Donato Alessandria (1-2) gol e highlights: vittoria in trasferta!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAN DONATO ALESSANDRIA: LA SINTESI

Allo Stadio Gastone Brilli Peri l’Alessandria supera in trasferta il San Donato Tavernelle per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Buzzegoli cercano di partire forte vedendosi respingere un tiro di Russo da Liverani subito al 5′ e Ubaldi spreca poi al 10′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Lauro rimangono in inferiorità numerica dal 29′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Cori ma i toscani perdono a loro volta un uomo quando Gorelli viene espulso per doppia ammonizione in occasione del calcio di rigore trasformato da Galeandro al 38′ riuscendo così a mettere a segno la rete del vantaggio per i suoi.

Nel secondo tempo i Leoni del Chianti ricominciano con lo spirito giusto e ripristinano l’equilibrio immediatamente al 54′ tramite il calcio di rigore trasformato da Russo e concesso per fallo di Sabbione nei confronti di Ubaldi. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Nichetti, su assist di Mionic, a riportare definitivamente avanti i Grigi con il gol siglato al 71′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Stefano Nicolini, proveniente dalla sezione di Brescia, oltre ad aver espulso Cori con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Gorelli, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Bianchi e Rossi da un lato, Nichetti e Lamesta dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche colloca l’Alessandria in una posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno rispetto al San Donato, che dovrà provare a rimontare in casa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAN DONATO ALESSANDRIA: IL TABELLINO

San Donato Tavernelle-Alessandria 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ RIG. Galeandro(A); 54′ Russo(S); 71′ Nichetti(A).

SAN DONATO TAVERNELLE (4-3-3) – Cardelli; Gorelli, Brenna, Siniega, E. Rossi; Gerardini, Sepe, Bianchi, Calamai; Gerardini, Ubaldi, Russo. A disp.: Biagini, Campinotti, Carcani, Pezzola, Regoli, Borghi, A. Rossi, Viviani, Marzierli, Gjana, Galligani, Noccioli All.: Daniele Buzzegoli.

ALESSANDRIA (4-3-3) – Liverani; Rota, Checchi, Sabbione, Sini; Mionic, Nichetti, Speranza; Lamesta, Cori, Galeandro. A disp.: Marietta, Rossi, Baldi, C. Renault, G. Renault, Nunzella, Bellucci, Lombardi, Perseu, Guidetti, Martignago, N’Gbesso, Ghiozzi, Gazoul. All.: Maurizio Lauro.

Arbitro: Stefano Nicolini (sezione di Brescia).

Ammoniti: 1′ Nichetti(A); 10′, 37′ Gorelli(S); 52′ Bianchi(S); 78′ Lamesta(A); 90’+5′ E. Rossi(S).

Espulsi: 29′ Cori(A); 37′ Gorelli(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAN DONATO ALESSANDRIA













