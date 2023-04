Video/ San Donato Fiorenzuola (1-0) gol e highlights: decide Sepe! (Serie C)

VIDEO SAN DONATO FIORENZUOLA (1-0): LA PARTITA

Il San Donato Tavarnelle termina la sua regular season con una vittoria di fronte al proprio pubblico, mentre il Fiorenzuola rischia grosso ma ottiene ugualmente la salvezza diretta, al termine di questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone B. Allo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi match piatto fino al 16esimo minuto, quando i gialloblù riescono a sbloccarla praticamente al primo squillo: Russo si crea lo spazio per il traversone e trova l’incornata vincente di Sepe, che salta più in alto di tutti e trova la rete. Al 32esimo i toscani cestinano anche un calcio di rigore, con Russo che calcia sul palo.

Nel secondo tempo pochissime emozioni e ritmi estremamente bassi, con Mastroianni che al 60esimo ci prova, ma la sua conclusione termina fuori dallo specchio della porta. La partita si infiamma improvvisamente nel finale, con un’occasione per parte: all’83esimo Gorelli effettua una torsione strepitosa ed impatta bene la sfera, che però termina sopra la traversa di un soffio. Che chance per il difensore! Al 90esimo ci provano gli emiliani, con Giani che dalla distanza fa partire una botta terrificante, ma il pallone termina fuori di pochissimo. Il San Donato, ora, dovrà concentrarsi sui playout per salvare una categoria che ha dimostrato di saper affrontare.

San Donato Tavarnelle: Cardelli; Calamai; Gorelli; Marzierli (72’ Galligani); Russo; Carcani; Regoli (C) (77’ Borghi); Sepe (59’ Rossi A.); Gerardini; Bovolon; Rossi. All. Ghizzani. A disposizione: Biagini; Campinotti; Bianchi; Noccioli; Gorfini; Ubaldi; Pezzola; Giani; Viviani.

Fiorenzuola: Sorzi; Potop (54’ Coghetto); Sereni; Stronati (C) (54’ Currarino); Mastroianni; Sartore (68’ Giani), Quaini; Cavalli; Fiorini (77’ Scardina); Dimarco; Piccinini (68’ Bontempi). All. Tabbiani. A disposizione: Battaiola; Iselle; Frison, Bondioli; Anelli; Oddi; Danovaro; Egharevba.

Arbitro: Cerbasi da Arezzo.

Rete: 14’ Sepe (S).













