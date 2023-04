DIRETTA SAN DONATO FIORENZUOLA/ Video streaming tv: i precedenti sono appena tre

DIRETTA SAN DONATO FIORENZUOLA: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta San Donato Fiorenzuola soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono tre in tutto le partite disputate tra Serie C e Serie D, il bilancio sorride ai padroni di casa: 2 vittorie per il San Donato e 1 successo per la Fiorenzuola, nessun pareggio.

Il primo doppio confronto è quello della stagione 2016-2017: vittoria del San Donato per 1-3 nella gara d’andata e vittoria della Fiorenzuola per 1-2 nella gara di ritorno. Il terzo e ultimo precedente tra le due squadre è quello della gara d’andata di questo campionato del 17 dicembre 2022: vittoria del San Donato per 1-2 con reti di Russo e Marzierli, inframezzate dal timbro rossonero di Mastroianni. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA SAN DONATO FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di San Donato Fiorenzuola non è prevista, non essendo questa una delle partite scelte per essere trasmesse sui canali della televisione satellitare nella 38^ giornata di Serie C. Sappiamo però che l’intero quadro dei match di terza divisione è fornito dal portale Eleven Sports: si tratterà di una visione in diretta streaming video tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, il pacchetto fa parte anche del servizio di DAZN e si potrà scegliere se abbonarsi per la stagione oppure acquistare il singolo evento on demand.

SAN DONATO FIORENZUOLA: EMILIANI PER SALVARSI!

San Donato Fiorenzuola sarà diretta dal signor Erminio Cerbasi: alle ore 14:30 lo stadio Gastone Brilli-Peri ospita la partita valida per la 38^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Nell’ultimo turno della stagione regolare è il Fiorenzuola ad avere l’urgenza di fare punti: agli emiliani, fermati in casa dal Siena nel match che avrebbe potuto garantire la tranquillità, basta un pareggio per tenere alle spalle l’Alessandria ed evitare un playout che sarebbe clamoroso, perché nel girone di andata il Fiorenzuola era addirittura in corsa per la promozione in Serie B prima di crollare.

Giocherà sicuramente lo spareggio per non retrocedere il San Donato, che avrebbe potuto giocarsi la salvezza diretta ma ha perso sul campo dell’Imolese in una sfida che potrebbe anche riproporsi come doppio confronto per evitare la retrocessione: i toscani non hanno mai trovato il passo giusto e i cali di tensione hanno superato le cose buone. Sarà interessante scoprire cosa succederà tra poco nella diretta di San Donato Fiorenzuola, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione circa i temi principali iniziando come sempre dalle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO FIORENZUOLA

Nella diretta San Donato Fiorenzuola Daniele Buzzegoli deve fare a meno di Siniega: il difensore centrale, squalificato, lascerà il posto a Pezzola che affiancherà Gorelli a protezione di Cardelli, poi due esterni bassi che saranno Carcano ed Enrico Rossi ad accompagnare idealmente l’azione di un centrocampo nel quale Calamai sarà il perno davanti al reparto arretrato, con Bovolon e Tommaso Bianchi (o Regoli) ad agire sulle mezzali. Davanti, permane un dubbio tattico: Federico Russo alle spalle di Marzieri e Ubaldi oppure tridente, con quest’ultimo a lasciare il posto a Galligani.

Il Fiorenzuola di Luca Tabbiani gioca effettivamente con il 4-3-3: Battaiola il portiere, davanti a lui la coppia centrale di difesa formata da Bondioli e Cavalli e due terzini che saranno Potop a destra e Oddi sull’altro versante. In mezzo al campo il trio dovrebbe essere confermato con Bontempi, Fiorini e Piccinini; i due punti di domanda aperti sono nel tridente, perché Egharevba insidia la maglia di Giani come esterno destro (e sembrerebbe in vantaggio) mentre Scardina può prendere il posto di capitan Mastroianni come centravanti, a sinistra invece Sereni deve vincere la concorrenza di Giallombardo.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di San Donato Fiorenzuola possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l'agenzia Eurobet ha emesso per questa partita, valida per la 38^ giornata nel girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,85 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,20 volte l'importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,90 volte la vostra giocata.











