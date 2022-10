Video/ San Donato Lucchese (0-2) gol ed highlights: Semprini e Bianchimano (Serie C)

Video San Donato Lucchese che vede gli ospiti vincere non soltanto una partita ma avere la meglio nel derby toscano. Tre punti e derby vinto per la squadra ospite che torna dalle proprie parti con i 3 punti in questa vicinissima trasferta. I due gol della vittoria arrivano entrambi nel primo tempo prima con la rete di Mauro Semprini e dopo con la gioia del gol dagli undici metri per Bianchimano. Secondo tempo altamente influenzato dal primo con il San Donato che non riesce a riaprire la partita complice la buona tenuta difensiva dalla Lucchese che vince questo derby contro la propria avversaria.

Diretta/ Fermana Olbia (risultato finale 0-0): Nardi salva il pareggio!

Pioggia di cartellini gialli e nervosismo per la squadra di casa che, in difficoltà, non trova la via del gol ed i punti rimanendo a quota 5 punti in campionato sprecando la possibilità di vincere il derby ed acquisire i 3 punti in palio. Vittoria per la Lucchese per 0-2 contro il San Donato. Nel corso del secondo tempo succede veramente poco con il San Donato che tenta invano di riaprire la gara costringendo la squadra ospite a ricorrere al fallo in più occasioni beccandosi ben tre sanzioni punite con il cartellino giallo. Da segnalare nel secondo tempo la traversa della squadra di casa che per poco non riapriva la partita.

Diretta/ Fiorenzuola Reggiana (risultato finale 5-0): pokerissimo rossonero!

VIDEO SAN DONATO LUCCHESE: IL TABELLINO

SAN DONATO (3-5-2): Cardelli; Gorelli, Brenna (1′ st Carcani), Siniega; Montini, Regoli, Rossi (17′ st Sepe), Nunziatini, Alessio (1′ st Calamai); Marzierli (32′ st Lozza), Ubaldi (10′ st Noccioli). A disp.: Campinotti, Onori, Ciurli, Mascia, Borghi, Contipelli, Giana, Viviani. All. Magrini

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti (29′ st Rizzo Pinna); Mastalli (29′ st Franco), Di Quinzio (41’pt D’Alena), Tumbarello; Bruzzaniti, Bianchimano (17′ st Alagna), Semprini (29′ st Ravasio). A disp.: Galletti, Maddaloni, Ferro, Bachini, Romero, D’Ancona, Catania, Merletti. All. Maraia

ARBITRO: Domenico Castellone di Napoli (Tini Brunozzi di Foligno e Di Meo di Nichelino)

RETE: 11′ pt Semprini, 39′ pt rig. Bianchimano

AMMONITI: Alessio, Nunziatini, Noccioli, Ravasio, Bruzzaniti.

Diretta/ Novara Vicenza (risultato finale 3-0): 3 punti per i piemontesi!

VIDEO SAN DONATO LUCCHESE: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA