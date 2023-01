DIRETTA/ San Donato Reggiana video streaming tv: all’andata vinsero gli emiliani

DIRETTA SAN DONATO REGGIANA: TESTA A TESTA

Leggiamo per la diretta di San Donato Reggiana quali sono i precedenti tra le due squadre. In realtà c’è pochissimo da dire visto che c’è solo una sfida disputata in Emilia Romagna con la prima storica stagione del San Donato tra i professionisti. La gara si disputò il 24 settembre scorso e terminò per 2-0 con i giallocelesti che dunque non solo non hanno fatto punti ma non sono nemmeno riusciti a fare gol.

La partita in questione si decise tutta nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto piatto e privo di gol. A sbloccarla ci pensò Montalto al minuto 50 con il raddoppio che arrivò al 67esimo a causa di un autogol concretizzato da Gorelli. Entrambe le compagini arrivano a questo match dopo un bel periodo di crescita e sarà dunque una sfida molto interessante. Staremo a vedere come si aggiornerà il bilancio e chi riuscirà alla fine ad avere la meglio tra le due compagini schierate sul rettangolo verde di gioco. (Matteo Fantozzi)

SAN DONATO REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di San Donato Reggiana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI FAVORITI!

San Donato Reggiana, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. L’ultimo 3-2 contro l’Alessandria non ha rappresentato forse la partita perfetta, ma di fatto la Reggiana continua a volare con 9 vittorie nelle ultime 10 partite consecutive, 5 consecutive con i granata che sono fuggiti a 7 punti di vantaggio rispetto alle seconde, Cesena ed Entella.

Il San Donato resta a +1 sulla zona play out nel girone B, con l’ultimo 1-1 in casa della Recanatese che ha confermato la ritrovata solidità della formazione fiorentina, ormai risollevatasi dal fondo della classifica pur dovendo ancora fare sforzi per veleggiare verso lidi tranquilli di classifica. Nel match d’andata Reggiana capace di imporsi di autorità sul San Donato con un secco 2-0 tra le mura amiche del Mapei Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta San Donato Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il San Donato Tavarnelle, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardelli; Alessio, Gorelli, Brenna, Carcani; Sepe, Bovolon, Nunziatini; Russo; Galligani, Noccioli. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Venturi, Luciani, Rozzio, Cauz, Libutti, Muroni, Cigarini, Kabashi, Guiebre, Pellegrini, Lanini.

SAN DONATO REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta San Donato Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del San Donato con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











