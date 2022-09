Video/ San Donato Rimini (1-1) gol e highlights: pareggio giusto (Serie C)

VIDEO SAN DONATO RIMINI (1-1): PAREGGIO GIUSTO

Termina 1-1 la prima giornata di Serie C qui al Gastone Brilli Peri di Montevarchi, con San Donato e Rimini che si aggiudicano 1 punto a testa all’esordio stagionale. Nel primo tempo i padroni di casa partono forte, ma gli emiliani prendono immediatamente il controllo del match, creando occasioni da gol e gestendo il pallino del gioco. Al 17esimo arriva il vantaggio degli ospiti: progressione di Piscitella sull’out di sinistra e corner conquistato. Dagli sviluppi di quest’ultimo Tonelli crossa in modo preciso per Allievi che stacca di testa e fa la sponda per Vano. Il numero 99 da vero rapace d’area fulmina Cardelli e porta i biancorossi sull’1-0.

Nel finale della prima frazione di gioco Russo e Noccioli hanno sui loro piedi ben due occasioni per pareggiare i conti, ma non riescono a battere un Galeotti prodigioso. Nella ripresa la squadra ospite parte subito aggressiva e sfiora il raddoppio con l’autore dell’1-0, ovvero Vano, che tutto solo in area di rigore non colpisce bene di testa e non inquadra lo specchio della porta. Dopo questo squillo, la formazione di Montevarchi va all’assedio e viene premiato al 62esimo: calcio d’angolo battuto corto, cross di seconda battuta e stacco imperioso di Gorelli che svetta più in alto di tutti e fulmina l’estremo difensore ospite. Nel finale di match il Rimini prova a vincere la partita, ma i guantoni di Cardelli salvano a più riprese il pareggio.

VIDEO SAN DONATO RIMINI (1-1): TABELLINO

SAN DONATO TAVARNELLE: 22 Cardelli, 3 Alessio, 5 Nunziatini (43′ st 4 Calamai), 6 Gorelli, 10 Russo, 11 Galligani, 13 Carcani (36′ st 29 Montini), 17 Sepe (20′ st 25 Rossi), 23 Bovolon (35′ st 14 Regoli), 24 Noccioli (20′ st 9 Marzierli), 27 Brenna. A disp.: 1 Biagini, 2 Ciurli, 15 Borghi, 19 Siniega, 32 Contipelli, 34 Ubaldi, 75 Gjana, 76 Viviani, 91 Lozza. All Magrini.

RIMINI: 1 Galeotti, 4 Tanasa, 7 Tonelli (1′ st 38 Rossetti), 8 Delcarro (34′ st 5 Pasa), 10 Gabbianelli (23′ st 19 Rosso), 11 Piscitella (23′ st 24 Sereni), 13 Regini, 25 Allievi, 31 Pietrangeli, 32 Tofanari, 99 Vano (25′ st 9 Mencagli). A disp.: 12 Zaccagno, 3 Haveri, 6 Panelli, 14 Cherubini, 17 Acquistapace, 20 Accursi, 22 Lazzarini, 83 De Rinaldis. All. Gaburro.

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo.

ASSISTENTI: Matteo Taverna di Bergamo ed Edoardo Maria Brunetti di Milano.

4° UFFICIALE: Claudio Panattella di Bari.

RETI: 18′ pt Vano, 17′ st Gorelli.

AMMONITI: Tonelli, Rossi.

