Video/ Sangiuliano City Pro Patria (0-1) gol e highlights: decide Pitou (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SANGIULIANO CIY PRO PATRIA (0-1): LA PARTITA

La Pro Patria espugna lo stadio Ferruccio di Seregno e condanna il San Giuliano City Nova ai playout, al termine di questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo meglio i milanesi, che vanno più volte vicini al vantaggio, specialmente con le iniziative di Miracoli, senza mai, però, trovare la via della rete. Nei minuti finali della prima frazione di gioco gli ospiti alzano i ritmi e sfiorano per ben due volte l’1-0, grazie ai colpi di Piu: al 45esimo raccoglie il cross di Citterio e conclude di prima intenzione, mentre nel recupero è ancora Piu a far tremare il palo con una conclusione strepitosa.

Nel secondo tempo il primo squillo è nuovamente dei gialloverdi, con Pascali che salta più in alto di tutti, e con una incornata imperiosa costringe Mangano al miracolo. I biancoblù, poi, prendono campo, e con Castelli per ben due volte impegnano Grandi. Al 55esimo arriva anche il legno colpito da Vezzoni, che con una conclusione dalla lunga distanza stava per pescare il jolly. Sfortunato. Nel finale entra Pitou, e si rivelerà un cambio vincente. All’83esimo il neo-entrato sfonda in area, ma al momento del tiro conclude alto. Proprio allo scadere la lattina si stappa: contropiede fulmineo con Stanzani che serve Pitou, il quale con il destro gonfia la rete.

VIDEO GOL SANGIULIANO CIY PRO PATRIA (0-1): TABELLINO

Marcatore: Pitou al 44’st

SANGIULIANOCITY (4-3-3): 1 Grandi; 3 Serbouti, 90 Alcibiade, 29 Pascali (23′ s.t. 17 Fall), 19 Zugaro (39′ s.t. 37 Firenze); 25 Fusi (32′ s.t. 27 Baggi), 24 Metlika, 39 Salzano; 7 Volpicelli, 9 Miracoli (32′ s.t. 11 Cogliati), 77 Floriano (23′ s.t. 2 Zanon). A disposizione: 22 D’Alterio, 32 Coccilovo, 4 Ippolito, 6 Bruzzone, 10 Qeros, 14 Saggionetto, 23 Morosini. All. Gualtieri.

PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 12 Mangano; 2 Vaghi, 19 Lombardoni, 5 Molinari; 18 Piran, 11 Vezzoni, 16 Fietta (34′ s.t. 8 Brignoli), 25 Ferri (29′ p.t. 17 Citterio), 3 Ndrecka (34′ s.t. 32 Pitou); 27 Piu (23′ s.t. 26 Chakir), 30 Castelli (23′ s.t. 7 Stanzani). A disposizione: 1 Del Favero, 35 Valneri, 9 Parker, 15 Rossi, 21 Perotti, 24 Zanaboni. All. Vargas.

ARBITRO: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Federico Fratello della Sezione di Latina e Marco Giudice della Sezione di Frosinone. Quarto Ufficiale Anna Frazza della Sezione di Schio).

NOTE: Serata mite e nuvolosa. Terreno di gioco in buone condizioni. Angoli 7-3. Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t. Ammoniti: Fietta, Citterio (PPA); Volpicelli, Zugaro, Serbouti (SAN). Incidenti nel post partita.

