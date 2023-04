DIRETTA/ Sangiuliano City Pro Patria video streaming tv: derby ma senza storia

DIRETTA SANGIULIANO CITY PRO PATRIA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Sangiuliano City Pro Patria soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. In realtà non c’è molto da dire, considerando che il SG City Nova ha una storia breve ed è alla sua prima stagione tra i professionisti. Come per tutte le altre squadre del girone A, anche la Pro Patria si trova alla seconda in assoluto contro i gialloverdi.

La prima risale alla gara d’andata disputata al 17 dicembre del 2022: risultato di 2-1. Una prestazione determinata dei biancoblu, in vantaggio al 18’ con Boffelli, raggiunti all’89’ dall’autorete di Lombardoni ma in grado di piazzare il colpo vincente al 92’ con Citterio. (Aggiornamento di MB)

SANGIULIANO CITY PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sangiuliano City Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Sangiuliano City Pro Patria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI SENZA OBIETTIVI…

Sangiuliano City Pro Patria, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Play out ormai quasi certi per i milanesi che non sono andati oltre il pari nell’ultima sfida disputata sul campo della Triestina, restando quartultimi a -3 dalla Pro Vercelli, ultima formazione al momento a essere nella zona di classifica del girone A che vale la salvezza diretta.

Dopo l’ultimo pareggio interno contro il Piacenza non ha invece quasi più stimoli la Pro Patria, che a livello matematico ha solo il 4% di possibilità di qualificazione ai play off, chance legate a un complicato aggancio al Renate, per il quale servirebbe la contemporanea sconfitta delle Pantere e della Juventus U23 oltre alla sconfitta dei Tigrotti. Nel match d’andata a Busto Arsizio la Pro Patria l’aveva spuntata battendo 2-1 il Sangiuliano City.

PROBABILI FORMAZIONI SANGIULIANO CITY PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Sangiuliano City Pro Patria, match che andrà in scena all0 stadio Ferruccio di Seregno. Per il Sangiuliano City, Carmine Gautieri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grandi; Zanon, Serbouti, Volpicelli, Miracoli, Zugaro, Morosini, Metlika, Fusi, Salzano, Alcibiade. Risponderà la Pro Patria allenata da Jorge Vargas con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Del Favero; Boffelli, Lombardoni, Vaghi; Fietta, Ferri, Nicco, Piran, Ndrecka; Castelli, Pitou.

SANGIULIANO CITY PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sangiuliano City Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sangiuliano City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











