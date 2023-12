Video/ Sassari Brindisi (84-81) sintesi e highlights: rimonta della Dinamo! (Lega A basket, 17 dicembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SASSARI BRINDISI: LA SINTESI

Al Palasporta Roberta Serradimigni il Banco di Sardegna Sassari supera l’Happy Casa Brindisi per 84 a 81 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo le due compagini partono bene giocando su buoni ritmi ma nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull’altra, toccando ciascuna un massimo vantaggio di quattro punti. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da coach Bucchi tentano di correggere gli errori mostrati in apertura rosicchiando un paio di punti preziosi per chiudere al riposo con una sola lunghezza di distacco grazie anche al buon lavoro svolto a rimbalzo, 10 a 6 totali in questa fase.

Nel secondo tempo il copione del match sembra volersi ripetere rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i pugliesi la spuntano infatti di pochissimo sebbene entrambe le squade segnino molto meno di prima con tanti errori commessi su tutti e due i fronti. Nell’ultima parte dell’incontro il Banco di Sardegna completa la rimonta cominciata sul finire del primo tempo con un parziale di 20 a 14 maturato anche grazie ad un buon lavoro svolto sotto canestro.

I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo dodicesimo turno del massimo campionato di pallacanestro italiano permettono al Banco di Sardegna Sassari di salire a quota dieci nella classifica della Lega A di basket, agganciando Tortona, Scafati e Pesaro, mentre la New Basket Brindisi non si muove, rimanendo ferma a quattro punti senza abbandonare quindi l’ultima posizione solitaria.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SASSARI BRINDISI: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Dinamo abbia meritato di ottenere questa vittoria a partire dalla maggior precisione realizzativa, il 57.1% contro il 43.3%, passando per il dominio a rimbalzo, 34 a 24 totali dei quali 4 a 5 in attacco e 30 a 19 in difesa, senza dimenticare il 4 a 1 nelle stoppate ed ovviamente il 12 a 7 nelle palle rubate così come il 3 a 8 nelle perse, sottolineando la superiorità dei biancoblu di casa pure nei possessi. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero cinque B. Tyree grazie ai 17 punti messi a segno per i sardi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata l’Happy Casa a causa del 24 a 21 nel computo dei falli personali.

DINAMO SASSARI – Cappelletti, Charalampopoulos, Gombauld, McKinnie, Tyree. Panchina: Diop, S. Gentile, Kruslin, Pisano, Raspino, Treier, Whittaker. Coach: Bucchi.

BRINDISI – Bayehe, Kyzlink, Laszewski, Senglin, Sneed. Panchina: Jackson, Johnson, Laquintana, Lombardi, Malaventura, Riismaa, Seck. Coach: Sakota.

