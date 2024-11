DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: EMILIANI FAVORITI

Si scontrano una big storica del nostro basket e una società che di recente ha scritto pagine importanti nella diretta Virtus Bologna Sassari, ma bisogna anche dire che la partita in programma per l’ottava giornata della Serie A di basket con palla a due alle ore 20.00 di stasera, domenica 17 novembre 2024, vedrà nettamente favoriti i padroni di casa della Virtus Segafredo Bologna sul parquet della Unipol Arena di Casalecchio di Reno, almeno classifica alla mano dopo i precedenti sette turni del massimo campionato.

I numeri che ci accompagnano alla diretta Virtus Bologna Sassari parlano infatti di 12 punti per la V Nera grazie a sei vittorie e una sola sconfitta, mentre per gli ospiti del Banco di Sardegna Sassari questa sarà naturalmente una trasferta molto difficile, soprattutto pensando che fino a questo momento la Dinamo ha raccolto solamente 4 punti con due vittorie e cinque sconfitte. Il valore tecnico è evidentemente differente fra le due rose, eppure non è detto che sia così scontato il verdetto al termine della diretta Virtus Bologna Sassari…

VIRTUS BOLOGNA SASSARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Eccoci adesso all’appuntamento con le info per seguire la diretta Virtus Bologna Sassari in tv, che in verità non sarà garantita nel senso “classico” del termine non essendo una delle tre partite di questo turno coperte in televisione. Ricordiamo però che tutti gli incontri del campionato di Serie A di basket sono coperti da DAZN e quindi stasera avremo naturalmente la diretta Virtus Bologna Sassari in streaming video per gli abbonati.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: COSA FA SPERARE LA DINAMO?

Abbiamo presentato la diretta Virtus Bologna Sassari illustrando i numeri, ma anche dicendo che il verdetto non è così scontato, quindi adesso capiamo il perché. Per gli uomini di coach Luca Banchi il calendario è pazzesco in queste settimane, la Virtus è reduce da un altro doppio impegno che l’ha portata per due volte in campo in Eurolega fra martedì e venerdì sera mentre in campionato domenica scorsa è arrivata la prima sconfitta, un inatteso ko per 104-95 a Varese, in casa di una squadra che di certo non è partita bene nella nuova stagione.

Vi sono molte similitudini in effetti fra i lombardi e Sassari, perché anche la Dinamo conta due vittorie e pure per i sardi il secondo successo è arrivato settimana scorsa grazie al 77-75 rifilato a Pistoia al PalaSerradimigni. Il Banco di Sardegna proverà quindi ad imitare Varese anche nella sfida contro la Virtus, anche se in questo caso il fattore campo sorriderà agli emiliani, che però hanno altre due partite in più sulle gambe. Basterà agli ospiti per annullare il gap tecnico che comunque esiste? Ce lo dirà naturalmente il campo con la diretta Virtus Bologna Sassari…