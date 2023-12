DIRETTA/ Sassari Brindisi (risultato 50-51) video streaming tv: intervallo lungo! (17 dicembre 2023)

DIRETTA SASSARI BRINDISI (RISULTATO 50-51): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del secondo quarto, ovvero del primo tempo, le squadre di Dinamo Sassari e New Basket Brindisi sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 50 a 51. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da coach Bucchi tentano di correggere gli errori mostrati in apertura rosicchiando un paio di punti preziosi per chiudere al riposo con una sola lunghezza di distacco grazie anche al buon lavoro svolto a rimbalzo, 10 a 6 totali in questa fase. Fino a questo momento il miglior marcatore dell’incontro è stato il numero ventisei S. Gombauld grazie agli 11 punti messi a segno per Sassari. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA SASSARI BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brindisi non sarà una di quelle che per la dodicesima giornata di Serie A1 saranno fornite sui canali della nostra televisione, ricordando che sono tre i match che per ogni turno godono di questo “privilegio”. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PRIMO QUARTO

In Sardegna il primo quarto di gioco tra Dinamo Sassari e New Basket Brindisi si è concluso con il punteggio di 22 a 25. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due compagini partono bene giocando su buoni ritmi ma nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull’altra, toccando ciascuna un massimo vantaggio di quattro punti. Ecco gli schieramenti ufficiali: DINAMO SASSARI – Cappelletti, Charalampopoulos, Gombauld, McKinnie, Tyree. Panchina: Diop, S. Gentile, Kruslin, Pisano, Raspino, Treier, Whittaker. Coach: Bucchi. BRINDISI – Bayehe, Kyzlink, Laszewski, Senglin, Sneed. Panchina: Jackson, Johnson, Laquintana, Lombardi, Malaventura, Riismaa, Seck. Coach: Sakota. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PALLA A DUE!

La diretta di Sassari Brindisi è imminente, e allora possiamo brevemente ricordare che il grande ex Piero Bucchi ha allenato la New Basket tra il 2011 e il 2016. La squadra era appena retrocessa in LegaDue; alla prima stagione Bucchi l’ha riportata nel massimo campionato e nel mentre ha anche vinto la Final Four della Coppa Italia di categoria, l’anno seguente invece è entrato nella storia di Brindisi che mai si era salvata in Serie A1, con in più una grande partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia (settimo al termine del girone di andata, prima di un calo strutturale che comunque non ha messo a rischio la permanenza in categoria).

In Coppa Italia Bucchi ha poi raggiunto due semifinali consecutive, nelle stesse stagioni in cui ha fatto conoscere a Brindisi l’atmosfera dei playoff: i pugliesi non hanno mai superato il primo turno ma intanto l’esperienza era nuova, e il coach bolognese ha aggiunto un altro tassello al suo grande contributo alla società. Nel 2016 l’addio; la squadra per una stagione è stata affidata a Meo Sacchetti che ha mancato i playoff, quindi l’avvento di Sandro Dell’Agnello il cui esonero ha portato alla chiamata di Frank Vitucci, e il resto è storia. Per Bucchi dunque quella contro la Happy Casa non può essere una partita normale, ma ha bisogno di vincerla: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaSerradimigni, dove la palla a due di Sassari Brindisi si alza! (agg. di Claudio Franceschini)

SASSARI BRINDISI: PARTITA DELICATA!

Sassari Brindisi, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Gabriele Bettini e Gianluca Capotorto, inizia alle ore 20:00 di domenica 17 dicembre: siamo nella 12^ giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024, e questa è una sfida al momento cruciale per la salvezza. Curioso dire questo parlando di Dinamo e Happy Casa, ma è così: Sassari è messa meglio in classifica ma sta comunque faticando, e domenica scorsa ha incassato un incredibile -45 a Brescia che dice tanto della qualità della Germani ma anche abbastanza di quelle che sono le difficoltà attuali del Banco di Sardegna.

Brindisi se non altro ha vinto una settimana fa: fondamentale successo contro Varese, arrivato al termine di una partita giocata punto a punto e che a un certo punto sembrava sfuggita di mano alla Happy Casa. Si tratta del secondo successo in campionato, ancora pochissimi e con tanto di ultimo posto in classifica, ma intanto i pugliesi hanno dato una risposta importante e ora possono ripartire da lì. Nell’attesa che la diretta di Sassari Brindisi prenda il via, noi possiamo provare come sempre a tracciare alcuni dei temi principali che ci introducono all’interessante partita del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando la diretta di Sassari Brindisi possiamo dire che questa partita è speciale per Piero Bucchi, per il bellissimo ciclo che ha saputo aprire in Puglia e dal quale la New Basket ha poi preso le mosse per raggiungere la semifinale playoff sotto la guida di Frank Vitucci. A Sassari speravano che Bucchi potesse rinverdire i fasti della Dinamo che fu, nelle stagioni precedenti l’allenatore bolognese ci è anche riuscito ma adesso le cose stanno andando male, e servirà una decisa sterzata per evitare che questa stagione si trasformi in una mediocre e rischiosa corsa per non retrocedere.

A Brindisi come detto lo scenario è ancora più cupo, la squadra ha iniziato con una brutta serie di sconfitte e ha immediatamente sconfessato la scelta di Fabio Corbani, affidandosi a Dragan Sakota per la panchina. Con lui sono arrivate le vittorie su Virtus Bologna e Varese che hanno fatto respirare tutto l’ambiente, la situazione rimane critica ma la crisi della Openjobmetis può essere un fattore sul quale impostare la corsa salvezza, e battere Sassari questa sera significherebbe coinvolgere anche la Dinamo in questo braccio di ferro che comunque la Happy Casa spera di abbandonare quanto prima.











