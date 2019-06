Video/ Sassari Venezia (87-77): highlights, per lo scudetto si va a gara 7 (basket)

Lo scudetto della Serie A 1 di Basket per la stagione 2018-2019 verrà assegnato in gara 7: ieri sera infatti al Serradimigni la Dinamo ha strappato il successo per 87-77, guadagnandosi l’ultima chance per lo scudetto. Come emerge nel video di Sassari Venezia, gara 6 di questi play off per il primo campionato di basket è stata più che mai avvincente: al via infatti il Banco di Sardegna fa davvero fatica ad emergere, ma quando tutto pareva perduto, i ragazzi di coach Pozzecco hanno ritrovato una giornata incredibile. Ecco infatti che dopo i primi due parziali molto complicati, gli appassionati hanno potuto assistere a una grandissima rimonta da parte della formazione sarda, che ha chiuso in vantaggio gli ultimi due quarti ( a tabellino per 29-17 e 24-20). Ora quindi tutto si deciderà in gara 7 prevista già questo sabato al Taliercio, in casa orogranata: il pubblico di casa basterà per portare la squadra di Coach De Raffaele al titolo italiano o la Dinamo realizzerà in trasferta il miracolo?.

LE STATISTICHE

In attesa quindi della decisiva gara 7 per il titolo italiano del Campionato di Basket A1, andiamo a veder quali sono stati i numeri che sono stati fissati alla sirena della partita tra Sassari e Venezia di ieri sera. Ecco che in gara 6 si è messo in luce il giocatore della Dinamo Cooley che ha messo a tabella 26 punti personali, con 11 rimbalzi totali in 30 minuti di gioco effettivo. Le statistiche ci ricordano anche la prestazione di Thomas per Sassari con 18 punti e 4 assist oltre a quella di Watt per Venezia, autore di 17 punti personali e 6 rimbalzi totali.

