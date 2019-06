Diretta Sassari Venezia/ Streaming video Rai: la Reyer può chiudere (finale basket)

Sassari Venezia, che verrà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Manuel Mazzoni e Luca Weidmann, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 20 giugno: si torna al PalaSerradimigni per gara-6 della finale scudetto di basket Serie A1 2019-2020. La prima squadra ad avere il match point sulla racchetta è la Reyer: la vittoria nella quinta partita ha portato la situazione sul risultato di 3-2, dunque un altro successo lagunare sancirebbe il secondo tricolore nelle ultime tre stagioni. La squadra orogranata si era già presa una vittoria da queste parti, ovvero in gara-3 (ma in quel caso aveva risposto al colpo isolano nella sfida precedente); adesso però bisognerà valutare quale sarà la reazione di un Banco di Sardegna che ha dimostrato grande orgoglio e qualità ma che, forse per la prima volta da quando è iniziata questa serie, ha pagato il fatto di avere un roster più corto e con meno soluzioni rispetto all’avversario. Non ci resta allora che vedere in che modo andranno le cose nella diretta di Sassari Venezia, quando le due squadre calcheranno il parquet del PalaSerradimigni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Sassari Venezia verrà trasmessa dalla televisione di stato: si torna su Rai Sport e Rai Sport +, dunque canali 57 e 58 del vostro telecomando con possibilità di sfruttare il sito www.raiplay.it. Gli abbonati al satellite potranno invece seguire gara-6 della finale su Eurosport 2 (canale 211), mentre la sfida sarà trasmessa in diretta streaming video per i clienti della piattaforma Eurosport Player, e quindi fruibile anche attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI VENEZIA: IL CONTESTO

Sassari Venezia potrebbe essere l’ultima partita della serie: fosse così la Reyer vincerebbe lo scudetto, e metterebbe fine ad una sfida che è stata entusiasmante e fatta di sfide che sono state più equilibrate di quanto il punteggio finale abbia detto. Come già accennato, gara-5 è stata indicativa: la Dinamo di fatto non è mai stata davanti, anzi la Reyer è sembrata giocare a tratti come il gatto con il topo, allungando il suo vantaggio per poi prendersi una pausa e tornare a martellare. Nel primo quarto ha iniziato MarQuez Haynes, poi è salito in cattedra Michael Bramos e infine Austin Daye ha completato l’opera, quasi riposandosi nella prima parte di gara per poi essere devastante. Il Banco di Sardegna ha avuto un Rashawn Thomas da 20 punti e 10 rimbalzi ma anche una produzione nulla nel quarto periodo; Marco Spissu è uscito alla distanza e ha chiuso con 17 punti e 4 rimbalzi, ma anche 4 palle perse. Soprattutto, a Gianmarco Pozzecco è mancato il contributo di Jack Cooley, sul quale la difesa di Venezia ha fatto un grande lavoro: il centro ha chiuso con 4 punti (tutti in un finale già deciso) e 2 rimbalzi tirando solo quattro volte dal campo, limitato dai falli. La strategia ha funzionato per Walter De Raffaele: da vedere ora se sarà replicata anche in gara-6.



