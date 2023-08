Video/ Sassuolo Atalanta (0-2) gol e highlights: la Dea passa nei minuti finali (Serie A)

VIDEO SASSUOLO ATALANTA (0-2): GASP STRAPPA TRE PUNTI

L’Atalanta parte forte: i bergamaschi vincono 2-0 contro il Sassuolo ed espugnano il Mapei Stadium come potremo ammirare nel video Sassuolo Atalanta. Al termine di una partita vivace, le sostituzioni hanno fatto la differenza: il primo gol di Charles De Ketelaere in Serie A ha indirizzato il match, chiuso poi dal capolavoro di Nadir Zortea. Il Sassuolo di Dionisi ha sofferto la mancanza di un fantasista in fase offensiva come Domenico Berardi. Prima frazione che, a dispetto del caldo, è vivace, pur senza straordinarie occasioni da gol. Musso deve proteggere la porta sostanzialmente due volte, all’inizio e alla fine del tempo, prima su Laurienté e poi su tiro dalla distanza di Henrique; Consigli è ben protetto da Erlic (soprattutto) che mura prima Koopmeiners e poi Lookman, ma anche da Viti e quando ci deve mettere del suo, protegge bene (33’) il palo su Zapata. Che sfiora di nuovo l’1-0 al 45’, quando su corner di Koopmeiners un suo colpo di testa, con deviazione di un difensore neroverde, viene salvato proprio sulla linea da Maxime Lopez.

VIDEO SASSUOLO ATALANTA: IL SECONDO TEMPO

Gasperini cerca più qualità negli ultimi 25 metri e inserisce subito De Ketelaere, al posto di Zapata. Il tecnico sceglie di iniziare la ripresa senza centravanti puro, ma in realtà il belga va a fare l’attaccante, e così sfiora il gol quasi subito, dopo 4’, schiacciando di testa in modo imperfetto un cross di Ruggeri. Con l’ingresso di Scamacca (17’) la Dea aumenta ulteriormente la pressione e sfiora subito il vantaggio, con un dribbling dell’ex che lascia poi a De Ketelaere un tap in comodo respinto dalla traversa. Ma quando al 38’ Ruggeri, ancora una volta, pennella da sinistra, il belga fa valere i suoi centimetri e il suo colpo di testa è respinto da Consigli oltre la linea. Musso, uscendo bene su Laurienté, spegne le ultime speranze del Sassuolo, vanificate definitivamente dall’ex Zortea, che sfrutta un blitz di Adopo castigando Consigli con un diagonale perfetto sul palo più lontano.

VIDEO SASSUOLO ATALANTA: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti (32′ st Miranda), Vina (1′ st Missori); Lopez, Henrique; Defrel (32′ st Volpato), Bajrami (17′ st Thorstvedt), Laurienté; Pinamonti (40′ st Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Cragno, Paz, Boloca, Lipani, Ceide. All.: Dionisi

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (27′ st Zortea), De Roon, Koopmeiners (42′ st Adopo); Pasalic (1′ st Ederson); Zapata (1′ st De Ketelaere), Lookman (17′ st Scamacca). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Bakker, Muriel. All.: Gasperini

Marcatori: 39′ st De Ketelaere, 48′ st Zortea













