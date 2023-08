DIRETTA SASSUOLO ATALANTA/ Video streaming tv: Dea meglio nei precedenti (Serie A, 20 agosto 2023)

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Sassuolo Atalanta viviamo una partita ormai classica nel panorama della nostra Serie A: dal 2013 a oggi le due squadre si sono affrontate in maniera costante, le ultime due al Mapei Stadium le ha vinte il Sassuolo (lo scorso febbraio aveva deciso Armand Laurienté) ma in generale l’Atalanta ha fatto la parer del leone, perché questi due successi neroverdi restano gli unici dall’aprile 2014 (colpo del Sassuolo a Bergamo) e dal settembre 2017 al gennaio 2021 l’Atalanta ha messo insieme una serie di otto vittorie consecutive sugli emiliani, vincendo anche 6-2 e 4-1 in trasferta, poi 4-1 e 5-1 in casa.

A proposito: il poker del settembre 2019 rappresenta l’ultima vittoria esterna che gli orobici hanno timbrato contro l’avversario di oggi. Un primo tempo da lezione di calcio per l’Atalanta, che tra il 6’ e il 35’ minuto aveva chiuso i conti con una doppietta di Alejandro Gomez e i gol di Robin Gosens e Duvan Zapata; poco dopo l’ora di gioco il Sassuolo aveva accorciato con Grégoire Defrel, ma non era bastata quella singola rete per evitare un’umiliazione a Roberto De Zerbi, all’epoca tecnico della formazione emiliana. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Atalanta sarà più correttamente una diretta streaming video: ricordiamo che, secondo le modalità che sono rimaste le stesse dei precedenti due campionati, questa sarà una delle sette partite della prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 visibile solamente per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

SASSUOLO ATALANTA: PARTITA DIVERTENTE!

Sassuolo Atalanta, in diretta alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 20 agosto 2023, si giocherà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia naturalmente per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2023-2024. Per i neroverdi del confermato allenatore Alessio Dionisi è subito un test interessante: il Sassuolo arriva da un netto 2-5 a Cosenza in Coppa Italia, dilagando però solamente nei tempi supplementari, il confronto con l’Atalanta potrebbe quindi aiutarci a capire quale potrebbe essere la collocazione del Sassuolo nel nuovo torneo, puntando come sempre a una tranquilla salvezza e anche qualcosa in più.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è invece attesa da una stagione importante, che vedrà la Dea tornare in Europa League dopo un anno di assenza: i nerazzurri quindi hanno lavorato in estate per essere competitivi su entrambi i fronti, come l’Atalanta ci aveva abituato (molto bene) nelle stagioni precedenti. Fare strada in Europa essendo però sempre ottima protagonista anche in Serie A: questa l’intenzione, da mettere all’opera se possibile fin da subito. Questi sono i temi in copertina, che cosa ci dirà la diretta di Sassuolo Atalanta?

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Curiosiamo adesso nelle probabili formazioni per la diretta di Sassuolo Atalanta. Alessio Dionisi dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-2-3-1, a cominciare dal grande ex Consigli fra i pali, protetto dalla difesa a quattro formata da Toljan, Erlic, Viti e Vina da destra a sinistra; nel cuore della mediana del Sassuolo ecco Maxime Lopez (oppure Boloca) e Matheus Henrique; infine, nel reparto offensivo la bandiera Berardi, Bajrami e Laurienté dovrebbero agire da destra a sinistra a supporto del centravanti Pinamonti.

La risposta dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 che potrebbe vedere Carnesecchi in porta, protetto dalla retroguardia a tre uomini formata da Toloi, Scalvini e Kolasinac; a centrocampo ecco invece Zappacosta a destra, la mediana olandese formata da De Moon e Koopmeiners ed infine il volto nuovo Bakker a sinistra; si arriva così al reparto offensivo, dove l’Atalanta dovrebbe schierare Pasalic (favorito su Ederson) come trequartista alle spalle di Lookman e Scamacca, naturalmente altro grande ex di Sassuolo Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Sassuolo Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti nerazzurri partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,55 in caso di pareggio (naturalmente segno X) oppure fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 1 qualora invece dovesse vincere il Sassuolo oggi.

