Video/ Sassuolo Bologna (1-1) gol e highlights: tutto nel primo tempo al Mapei (Serie A, 28 ottobre 2023)

VIDEO SASSUOLO BOLOGNA (1-1): EMOZIONI E GOL

Video Sassuolo Bologna ricco di emozioni. Allo stadio “Mapei”, infatti, il derby emiliano termina con un pareggio, utile ad entrambe le compagini per muovere la classifica. Primo tempo vibrante tanto che la prima occasione va annotata al 3′ e corrisponde al vantaggio ospite: Zirkzee aggancia in modo strepitoso un pallone di Aebischer e, dopo aver superato anche Consigli, deposita in rete lo 0-1. Un minuto più tardi rispondono i padroni di casa con Pinamonti, conclusione parata da Skorupski. Al quarto d’ora Sassuolo vicino al pareggio: conclusione potente ma imprecisa per di Laurientè che manca di poco la porta rossoblu.

Pochi istanti più tardi ancora nero-verdi in avanti: destro a giro di Pinamonti che finisce di pochissimo fuori. Alla mezz’ora si scuote anche Berardi: conclusione verso la porta murata da Calafiori. Rischia di crollare al 40′ l’undici di Dionisi: mancino potente e preciso dell’esterno rossoblu Orsolini, fermato da un intervento molto reattivo di Consigli che respinge. Poi arriva il pareggio a tempo scaduto dei padroni di casa: su cross di Vina il pallone arriva a Toljan, che scarica bene su Boloca. Il centrocampista prova la conclusione da fuori, insaccando all’angolino con il destro la sua prima rete con la maglia del Sassuolo.

VIDEO SASSUOLO BOLOGNA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa al 6′ i rossoblù vanno vicini al raddoppio: Zirkzee da buona posizione non trova il tempo per la battuta e la palla si perde tra le braccia di Consigli. Al 9′, invece, Pinamonti spreca una buona opportunità. Al quarto d’ora altro squillo del Sassuolo con Bajrami che viene fermato da Skorupski. Al 21′ il Bologna si salva: grande azione di Berardi e mancino velenoso, ottimo intervento del portiere ospite.

Alla mezz’ora, invece, sono i felsinei ad andare ad un passo dal gol ma il difensore di casa Toljan è provvidenziale e salva sulla linea di porta. Episodio decisivo al 36′: assist di Orsolini e doppietta personale di Zirkzee ma, dopo un check del VAR, rete annullata per fuorigioco. Un minuto dopo serve ancora l’intervento di Skorupski per dire di no al neo entrato Volpato. In pieno recupero, infine, è Consigli a salvare il risultato con un bell’intervento ai danni di Zirkzee.

VIDEO SASSUOLO BOLOGNA: IL TABELLINO

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Viña (88′ Pedersen), Boloca, Thorstvedt (60′ Racic), Berardi, Bajrami (71′ Volpato), Laurienté (71′ Ceide), Pinamonti (88′ Defrel). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Castillejo, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide, Defrel. All. Dionisi

BOLOGNA: Skorupski, De Silvestri (46′ Posch), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (63′ Ndoye), Freuler, Aebischer (68′ El Azzouzi, 84′ Moro), Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (63′ Kristiansen), Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Corazza, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta

ARBITRO: Giua della sezione di Olbia

RETI: 4′ Zirkzee (B), 44′ Boloca (S)

Ammoniti: Lykogiannis (B), El Azzuzi (B), Berardi (S)

