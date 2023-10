DIRETTA/ Sassuolo Bologna streaming video tv: i numeri storici del derby emiliano (Serie A, 28 ottobre 2023)

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Sassuolo Bologna vede due formazioni affrontarsi per la ventiduesima volta all’interno della propria storia: 9 sono i successi per il Bologna; 5 i pareggi mentre 8 le vittorie per il Sassuolo. La prima volta che queste due squadre si sono affrontate all’interno di una competizione sportiva è stato nel 2009 con il successo in amichevole del Bologna per 2-1. La prima volta ufficiale è arrivata nel 2013 con il successo neroverde in campionato grazie ai gol di Berardi e Floro Flores. Per i rossoblù gol dal dischetto di Diamanti.

Diretta/ Bologna Inter Primavera (risultato finale 2-3): un epilogo pazzesco! (oggi 28 ottobre 2023)

Però le partite da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 2018, terminata con un pilota tecnico 2-2. Ad andare in rete per il Sassuolo Marlon e Boateng; Palacio e Mbaye per il Bologna. La gara con più gol risulta essere quella giocata nel 2020, terminata con il risultato di 3-4. Vittoria Sassuolo con le reti di Caputo, Berardi e Djuricic e autogol di Tomiyasu. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni è terminata con il risultato di 1-1, reti firmate da Berardi e Dominguez. (Marco Genduso)

Diretta/ Atalanta Bologna Primavera (risultato finale 2-2): un bel pareggio! (oggi 23 ottobre 2023)

SASSUOLO BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sassuolo Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutte le partite del campionato di Serie A. Per assistere all’evento bisognerà essere abbonati alla piattaforma streaming.

Anche la diretta streaming Sassuolo Bologna sarà visibile unicamente su DAZN. Naturalmente bisognerà essere possessori di un abbonamento. Dopodiché basterà accedere all’applicazione da smartphone, tablet, pc, console di gioco o qualsiasi altro dispositivo mobile.

NEROVERDI CONTRO ROSSOBLU

La diretta Sassuolo Bologna, in programma sabato 28 ottobre 2023 alle ore 15:00, vede affrontarsi due squadre squadre emiliane in questo derby regionale. I neroverdi stanno passando un brutto momento, dato che nel mese di ottobre non sono ancora riusciti a vincere, considerando la sconfitta interna col Monza, il pareggio in casa del Lecce e il 2-0 inflitto dalla Lazio a Reggio Emilia. Eppure il Sassuolo, prima di questo trittico negativo, arrivava da due grandi vittorie contro Juventus e Inter, che avevano risollevato una classifica pericolosa.

Diretta/ Bologna Frosinone (risultato finale 2-1): vittoria "europea" per i felsinei (22 ottobre 2023)

Il Bologna, invece, è reduce da ben 8 partite consecutive senza perdere, anche se 5 di queste sono dei pareggi, tra cui alcuni importantissimi contro avversari difficili come Juventus, Napoli e Inter. Per quanto riguarda le vittorie, sono arrivati due risultati di 2-1 contro Cagliari e Frosinone, più il convincente 3-0 all’Empoli con un super Riccardo Orsolini protagonista di una tripletta.

SASSUOLO BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sassuolo Bologna vedono i padroni di casa scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta Consigli, difesa composta da Toljan, Erlic, Ferrari e Vina a completare il reparto. Il duo in mediana sarà composto da Boloca e Thorsvedt mentre la batteria dei trequartisti vedrà Berardi, Bairami e Laurienté alle spalle di Pinamonti.

Risponde il Bologna con il medesimo modulo, Skorupski tra i pali, De Silvestri e Kristiansen terzini con la coppia Beukema-Calafiori al centro. Aebischer e Freuler a centrocampo con Orsolini insieme a Ferguson e Saelemaekers trequartisti mentre la punta la farà come al solito Zirkzee.

SASSUOLO BOLOGNA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Sassuolo Bologna danno per favorita la squadra di casa , seppur di poco. Infatti sisal vede un match equilibrato con il 2 a 2.70, l’1 a 2.62 mentre la X a 3.50.

Sarà molto probabile vedere entrambe le squadre a segno, 1.53 contro 2.38, così come ci si aspetta una partita con almeno 3 gol dato che l’Over 2.5 è offerto a 1.65 mentre l’Under è a 2.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA