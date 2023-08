Video/ Sassuolo Cosenza (2-5 dts) gol e highlights: la risolve Ceide! (13 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO COSENZA: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Marulla il Sassuolo supera in trasferta il Cosenza per 5 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Caserta cominciano bene la gara riuscendo anche a passare in vantaggio al 9′ grazie alla rete messa a segno da Tutino, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso nei suoi confronti da Viti, inizialmente espulso ma poi scagionato con un giallo dal VAR. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Dionisi tentano di replicare affidandosi soprattutto agli spunti di Tutino oltre a dover fare i conti con le nuove sortite offensive avversarie del solito Tutino e Calò. In ogni caso gli emiliani trovano il gol del pareggio al 45’+4′ per merito di Bajrami, libertato in area da Henrique.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto avvenuto in precedenza e sono infatti i rossoblu a suonare la carica scheggiando il palo con il tiro impreciso di Calò al 57′. Nell’ultima parte dell’incontro Pinamonti firma un gol dal dischetto al 79′ per il fallo di mano di Meroni ravvisato dal VAR ma Mazzocchi ripristinano l’equilibrio di testa al 90′ con l’aiuto di Calò. Al 90’+7′ Crespi non è fortunato nel calciare specialmente per il pressing decisivo portatogli da Tressoldi. Ai supplementari i Lupi della Sila rimangono in inferiorità numerica dal 103′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Calò ed i neroverdi ne approfittano per tornare avanti al 105′ con il gol di Ceide. Ci pensa Mulattieri ad allungare ulteriormente al 115′, forse con autogol di Martino, ed al 118′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Zuccon, Calò, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Praszelik da un lato, Viti, Erlić, Volpato, Vina, Henrique dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche permette al Sassuolo di qualificarsi al turno successivo della Coppa Italia 2023/2024 mentre il Cosenza viene eliminato dal torneo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO COSENZA: IL TABELLINO

Cosenza-Sassuolo 2 a 5 (p.t. 1-0)

Reti: 9′ RIG. Tutino(C); 45’+4′ Bajrami(S); 79′ RIG. Pinamonti(S); 90′ Mazzocchi(C); 105′ Ceide(S); 115′ AUTO Martino(S); 118′ Mulattieri(S).

Assist: 45’+4′ Henrique(S); 90′ Calò(C).

COSENZA (4-2-3-1) – Micai; D’Orazio, Venturi, Meroni, Martino; Zuccon, Calò; Voca, Tutino, D’Urso; Mazzocchi. All.: Caserta.

SASSUOLO (4-3-3) – Consigli; Vina, Erlic, Viti, Toljan; Bajrami, Lopez, Henrique; Laurientè, Pinamonti, Defrel. All.: Dionisi.

Arbitro: Giuseppe Collu (sezione di Cagliari).

Ammoniti: 5′ Viti(S); 37′ Erlić(S); 45’+2′ Zuccon(C); 87′ Volpato(S); 89′ Vina(S); 102′ Praszelik(C); 103′ Henrique(S); 105′ Calò(C).

Espulsi: 105′ Calò(C).

