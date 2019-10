Video/ Sassuolo Fiorentina (1-2): highlights e gol. La decide Milenkovic al 81′

Il video con i gol e gli highlights di Sassuolo-Fiorentina 1-2 contiene le fasi più emozionanti della sfida valevole per la decima giornata di Serie A 2019-2020. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i viola ritrovano subito i tre punti dopo il KO interno contro la Lazio e riprendono la corsa verso i piani alti della classifica, sesta sconfitta in campionato per la squadra di De Zerbi che non riesce a dare continuità alla vittoria di venerdì scorso in casa del Verona e resta intrappolato nelle sabbie mobili della zona retrocessione, appena 2 punti sopra il terzultimo posto occupato dal Brescia. Le due squadre fanno sul serio sin dal fischio d’inizio dell’arbitro Mariani con Boateng che prova a punire i suoi ex-compagni ma scheggia il palo che grazia Consigli, i neroverdi si rendono pericolosi sia su palla inattiva con Berardi che su azione con Boga che a metà della prima frazione di gioco trafigge Dragowski e corona una prestazione maiuscola con il gol che sblocca la contesa. I ragazzi di Montella non si demoralizzano e anzi aumentano ulteriormente i giri del motore, prima dell’intervallo Castrovilli sciupa un’occasione colossale per pareggiare i conti, il talento cresciuto nelle giovanili del Bari si fa perdonare presto con un gran colpo di testa a inizio ripresa. Il centrocampista 1997 confezionerà poi l’assist per Milenkovic che a nove minuti dal novantesimo la ribalta e regala i tre punti alla Fiorentina che dimostra di saper vincere e giocare bene anche con Ribery costretto a guardare la partita in tribuna a causa delle tre giornate di squalifica per aver messo le mani addosso al guardalinee al termine della gara di domenica scorsa.

LE DICHIARAZIONI

Vincenzo Montella ha commentato la vittoria dei suoi ai microfoni di Sky Sport: “Questa squadra sta dando delle risposte importanti sul lato temperamentale e ha dimostrato di avere carattere da vendere anche nei momenti più difficili. Tre punti meritati, siamo cresciuti con il passare dei minuti e abbiamo fatto la differenza grazie alle nostre qualità tecniche. Quando ci sono grinta, entusiasmo e convinzione i risultati prima o poi arrivano, è solo questione di tempo”.

