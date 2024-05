Video/ Sassuolo Fiorentina (3-1) gol e highlights: i neroverdi vanno ai playoff (Primavera 1, 12 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA (3-1): LA PARTITA

Il 3-1 tra Sassuolo e Fiorentina Primavera allo stadio “Enzo Ricci” vale i playoff per gli emiliani: con un netto tris, messo in discussione solo nella fase centrale del match, l’undici di Emiliano Bigica stacca, con un turno di anticipo, il pass per la post season del Primavera 1 2023/2024 contro i gigliati di Daniele Galloppa, già certi della salvezza e senza molto più da chiedere al torneo. Il leitmotiv della sfida si capisce dopo pochi minuti: ne bastano infatti quattro a Bruno, tra i migliori in campo, per siglare il gol dell’1-0, sfruttando un errore di Vitolo. Gli emiliani sfiorano il raddoppio con Russo e per un errore del portiere ospite (poi bravo su Knezovic), ma al 32′ arriva la doccia fredda del pareggio toscano (stacco di Caprini su cross di Fortini, 32′).

DIRETTA/ Sassuolo Fiorentina Primavera (risultato finale 3-1): tre gol e pass per i playoff! (12 maggio 2024)

Andato in archivio il primo tempo in parità, la ripresa sa di déjà-vu: solo quattro giri di lancette e Russo riporta avanti i neroverdi avventandosi sulla respinta del numero uno ospite, Leonardelli. Questa volta i sassolesi non si fanno più riacciuffare e al minuto 66 ci pensa Cinquegrano a siglare il tris che, di fatto, chiude anticipatamente i giochi (colpo di testa su corner). L’ultima mezz’ora, recupero compreso, è pura accademia e da annotare c’è solo una chance per parte. Il successo consente al Sassuolo di salire a quota 51, al quinto posto, si garantisce i play-off con 90′ di anticipo; quarto KO di fila invece per una Fiorentina già salva e che, ferma a 36 punti al 15esimo posto, ha già cominciato a programmare la prossima stagione.

Diretta/ Genoa Sassuolo (risultato finale 2-1): il Grifone la ribalta nel 2° tempo! (12 maggio 2024, Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA (3-1): IL TABELLINO

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Di Bitonto, Falasca (dal 28′ st Parlato), Knezovic, Kumi (dal 18′ st Pigati), Leone, Bruno (dal 40′ st Ravaioli), Minta (dal 28′ st Baldari), Russo. A disposizione: Scacchetti, Piantedosi, Baldari, Rovatti, Pigati, Neophytou, Ravaioli, Cardascio, Corradini, Negri, Parlato. Allenatore: Emiliano Bigica.

FIORENTINA: Leonardelli, Biagetti, Baroncelli, Romani (dal 33′ st Braschi), Fortini, Ievoli (dal 44′ st Deli), Vitolo (dal 17′ st Harder), Caprini, Rubino, Presta (dal 33′ st Vigiani), Sene (dal 44′ st Spaggiari). A disposizione: Dolfi, Vigiani, Scuderi, Denes, Spaggiari, Maggini, Braschi, Kouadio, Deli, Harder, Ofoma. Allenatore: Daniele Galloppa.

De Laurentiis superstizioso: non vuole che Napoli giochi venerdì 17/ La Lega favorevole allo spostamento

Ammoniti: Presta (F), Bruno (S), Russo (S).

Reti: 4′ Bruno (S), 32′ Caprini (F), 4′ st Russo (S), 21′ st Cinquegrano (S).

© RIPRODUZIONE RISERVATA